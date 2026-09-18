La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno autorizó la desclasificación de las declaraciones patrimoniales de Rafael Ojeda, junto con las de otros funcionarios federales.

La decisión de la Secretaría Anticorrupción pone fin a una reserva que originalmente se mantenía vigente hasta 2030 y abre nuevamente el acceso a información sobre patrimonio, ingresos y cargos públicos del exsecretario de Marina.

Entre los documentos liberados destaca la declaración más reciente del almirante en retiro, la cual detalla sus percepciones económicas anuales y su actual función como asesor dentro de la Secretaría de Marina.

Esto dice la última declaración patrimonial de Rafael Ojeda

La última declaración patrimonial de Rafael Ojeda revela ingresos netos por 2 millones 40 mil pesos, ​durante el ejercicio de 2025.

Esta declaración fue presentada el 30 de mayo de 2026 y también detalla que el exsecretario de Marina figura como Asesor de la Marina (nivel SM04) desde el 1 de octubre de 2024.

Declaración patrimonial de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina (Especial)

Declaración patrimonial de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina (Especial)

Declaraciones patrimoniales de Rafael Ojeda están disponibles para consulta; esto dicen

Las declaraciones patrimoniales del almirante José Rafael Ojeda Durán, presentadas durante su trayectoria profesional entre 2006 y 2018, revelan la evolución de sus ingresos, bienes y posturas sobre la transparencia pública.

A lo largo de su carrera en la Secretaría de Marina (SEMAR) y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), el funcionario ocupó diversos cargos directivos y de mando.

Con un grado máximo de estudios de maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales, Ojeda Durán se desempeñó también como inspector y contralor general de Marina antes de su nombramiento al frente de la institución.

En su declaración de modificación de mayo de 2006, siendo director general adjunto en SEMAR, Ojeda Durán aceptó hacer públicos sus datos patrimoniales, reportando un ingreso anual neto de 1,080,387 pesos.

En aquel momento, declaró un vehículo Nissan X-Terra modelo 2003 adquirido a crédito por 113,956 pesos y menaje de casa por 100,000 pesos.

Sin embargo, para diciembre de 2011, desempeñándose como director de área, el servidor público optó por no autorizar la publicidad de sus datos.

La postura de Rafael Ojeda cambió nuevamente al asumir como titular de la Secretaría de Marina en diciembre de 2018, al inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

En su declaración inicial como secretario de Estado, aceptó divulgar su información patrimonial e intereses.

En este reporte, acreditó un ingreso mensual neto por cargo público de 129,967 pesos y declaró no presentar participaciones económicas ni conflictos de interés.

En cuanto a su patrimonio registrado a su nombre al iniciar el encargo ejecutivo, no reportó propiedades inmuebles ni bienes muebles.

Entre sus activos figuró únicamente un vehículo Mitsubishi Endeavor Limited modelo 2009, adquirido a crédito por 285,913 pesos.

Asimismo, Rafael Ojeda Durán reportó un adeudo de crédito hipotecario otorgado en septiembre de 2012 por un monto original de 915,000 pesos, cuyo saldo ascendía a 143,869 pesos.