La desclasificación de la declaración patrimonial de Rafael Ojeda permitió conocer detalles sobre los ingresos que percibe el exsecretario de Marina tras su retiro del servicio activo.

Los documentos publicados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobiern muestran que el almirante obtuvo más de 2 millones de pesos durante 2025, recursos que corresponderían a su pensión como militar retirado.

La información también confirma que mantiene una labor como asesor honorario dentro de la Secretaría de Marina, aunque sin recibir remuneración adicional por esa función.

Rafael Ojeda recibió más de 2 millones de pesos en 2025 como funcionario publico

Rafael Ojeda recibió ingresos por más de 2 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2025 como funcionario público.

De acuerdo con la declaración patrimonial presentada el 30 de mayo de 2026, su único ingreso en 2025 fue como servidor público por un total anual de 2 millones 40 mil 558 pesos netos.

Es decir, recibió, como almirante en retiro 170 mil 46 pesos pesos con 50 centavos mensuales.

Declaración patrimonial de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina (Especial)

Declaración patrimonial de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina (Especial)

La declaración patrimonial muestra que Rafael Ojeda dejó su cargo como Almirante Secretario de la Marina el 10 de enero de 2024, momento en el que habría comenzado a percibir ingresos como parte de su jubilación.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, “es secretario retirado”, por lo que el ingreso corresponde a su jubilación.

“Él es retirado, es secretario retirado…todos los jubilados en la Defensa Nacional y de la Marina reciben su jubilación, dependiendo del nivel que hayan tenido es la jubilación” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Rafael Ojeda es asesor honorario de la Marina tras su jubilación

Por otra parte, se destacó que Rafael Ojeda está en activo como asesor de la Marina del alto mando naval desde el 1 de octubre de 2024.

De acuerdo con El Universal, Rafael Ojeda sigue en activo como asesor honorario del actual secretario, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Asimismo, destacó que los secretarios en retiro suelen convertirse en asesores honorarios del siguiente titular de la Secretaría de Marina; sin embargo, por este cargo no se recibe un salario.