La investigación por el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez dio un paso importante con la detención de un hombre señalado como presunto responsable del crimen que conmocionó a Jalisco.

La joven estudiante de Medicina, de 22 años de edad, fue localizada sin vida en Zapopan días después de haber sido reportada como desaparecida.

Autoridades estatales y federales confirmaron la captura de Eduardo Isaac “N”, mientras la Fiscalía de Jalisco continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio.

Fiscalía de Jalisco detiene a Eduardo Isaac por el feminicidio de Karla Margarita

La Fiscalía de Jalisco informó este viernes 18 de septiembre la detención de un hombre relacionado con el feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez, estudiante de medicina de 22 años originaria de Guanajuato.

De acuerdo con la fiscalía, la detención se realizó por agente de investigación de la Comandancia de Feminicidios, quien sería el responsable del feminicidio de la estudiante que desapareció en Zapopan el pasado 15 de septiembre.

Asimismo, destacó que se mantienen las investigaciones para obtener “mayor información” sobre los hechos.

García Harfuch confirma detención de Eduardo Isaac por el feminicidio de Karla Margarita

Por su parte, Omar García Harfuch confirmó desde la mañanera del 18 de septiembre de 2026 la detención realizada por la Fiscalía de Jalisco, con acompañamiento de las instituciones del Gabinete de Seguridad.

“Elementos de la Fiscalía General de Jalisco en acompañamiento del gabinete de Seguridad, detuvieron a una persona relacionada con este caso, identificada como Eduardo Isaac N” Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana

El secretario resaltó que se mantuvo la coordinación con las autoridades estatales en el caso del feminicidio de Karla Margarita Pérez Jiménez en Zapopan y resaltó que se mantendrán las investigaciones para esclarecer el caso.