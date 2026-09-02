Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) aclarar si el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, fue citado en el caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna.

“Que contraste la Fiscalía… Si es necesario lo llamarán y si no pues no, ya que lo diga la Fiscalía” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Durante la mañanera del 2 de septiembre de 2026, la presidenta de México aseguró que “no hay nada que esconder” y llamó a explicar cómo operaba y se desmanteló la red de contrabando de combustible.

La defensa de Fernando Farías Laguna afirmó que solicitó la comparecencia de Rafael Ojeda, pero no se presentó.

“No hay nada que esconder”: Sheinbaum pide a FGR explicar

Claudia Sheinbaum compartió que hizo un llamado a la FGR para compartir cómo es que operaba la red de huachicol fiscal asociada a los hermanos Farías Laguna, así como su desmantelamiento porque “no hay nada que esconder”.

“Es muy importante que se conozca para que se vea que no hay nada que esconder, absolutamente nada” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

De acuerdo con la presidenta, pidió a la fiscalía a cargo de Ernestina Godoy que, hasta donde se pueda en el proceso judicial, se explique cómo se construyó la red y su descubrimiento.

“En este caso yo le pedí a la Fiscalía que pudiera presentar…cómo era la red del huachicol. Sería muy bueno que se presentara, hasta donde puedan en su proceso judicial, cómo se construyó esa red y estas personas que pertenecían a la Secretaría de Marina, coordinaron esta red de contrabando de combustible” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Así como las detenciones que se realizaron desde el primer momento por el entonces fiscal Alejandro Gertz Manero y su desmantelamiento.

La presidenta de México señaló que la FGR debe explicar “con todo detalle” cómo los Farías Laguna desarrollaron una red amplia de contrabando de combustible.

“Cómo hacían para que, aunque no tuvieran permisos de importación, pudieran a través de falsificaciones, meter combustible diciendo que era otro producto” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Defensa de Farías Laguna asegura que se pidió la comparecencia de Rafael Ojeda

De acuerdo con Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías Laguna, se solicitó a la comparecencia de Rafael Ojeda en la audiencia de imputación pero no se presentó.

Asimismo, resaltó que se pidió a la FGR presentar la notificación al ex secretario de Marina; sin embargo, no se realizó porque “no saben dónde vive”.