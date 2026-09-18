Claudia Sheinbaum salió al paso de las versiones que involucran al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, en el caso de presunto huachicol fiscal relacionado con los hermanos Farías Laguna.

“El ex secretario de Marina no está escondido, tiene solicitud de parte de la defensa de una de las personas detenidas para que sea llamado a declarar, la Fiscalía está viendo esta circunstancia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

La presidenta de México aseguró el 18 de septiembre de 2026 que el almirante en retiro Rafael Ojeda no está oculto ni enfrenta acusaciones por esta investigación, y sostuvo que no existe ningún señalamiento legal en su contra.

“No está escondido, ni absolutamente nada, eso no lo ratificó la Fiscal General de la República, y no tiene un delito en su contra el almirante… No hay ningún delito, no hay carpeta de investigación contra el almirante Ojeda. No está escondido y ni se ha negado a declarar, sencillamente sigue el procedimiento.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Además, explicó que Rafael Ojeda se encuentra retirado del servicio público y que actualmente recibe una pensión conforme al rango que ocupó dentro de las Fuerzas Armadas.

Rafael Ojeda fue requerido como testigo por la FGR

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el almirante Rafael Ojeda fue citado a declarar por la Fiscalía General de la República (FGR) pero no hay un carpeta en su contra.

No obstante, la presidenta de México evitó responder sobre la ausencia del almirante en la audiencia del 28 de agosto de 2026.

Está llamado a declarar en un juicio, ya determinará él si declara o no declara y la Fiscalía y el Poder Judicial como atiende este tema (...) No está escondido y ni se ha negado a declarar Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Rafael Ojeda Durán fue requerido como testigo, no como imputado, dentro del proceso contra los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sus sobrinos políticos, acusados de delitos como huachicol fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

No obstante, durante la audiencia del 28 de agosto de 2026, el abogado Epigmenio Mendieta reveló que la FGR informó que no pudo localizar al almirante para notificarle formalmente del citatorio.

En ese sentido, la Comisión de Marina en la Cámara de Senadores analiza un exhorto para que la FGR informe con claridad si existe un citatorio pata que Rafael Ojeda comparezca en el caso, qué diligencias se hicieron para notificarlo y cual es el estatus del procedimiento

Rafael Ojeda está retirado: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum precisó que Rafael Ojeda se encuentra retirado, por lo que no percibe un sueldo de 150 mil pesos como se dice, pero si una jubilación correspondiente al rango que ocupó dentro de las Fuerzas Armadas.

“Él ya está retirado una vez que terminan su función se retiran, todos los jubilados de la Defensa Nacional y de la Marina reciben su jubilación, dependiendo del nivel que hayan tenido es la jubilación”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum explicó que la jubilación del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda es mayor de la que otros debido al cargo que ocupó en rango.

Claudia Sheinbaum precisó que, en el caso del Ejército, si son generales de división su jubilación es mayor, si son almirantes también, y por lo que se establece a los lineamientos de las secretarías.