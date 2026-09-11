La Fiscalía General de la República (FGR) no ha notificado al ex titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, para que comparezca por el caso de huachicol fiscal.

De acuerdo con la defensa de Fernando Farías, se ha solicitado que el almirante en retiro sea llamado a declarar, pero la FGR no ha logrado localizarlo para citarlo formalmente.

Cabe destacar que en la investigación que está en curso por el huachicol fiscal, ya hay un citatorio judicial a Rafael Ojeda, por lo que el Senado analiza emitir un exhorto para que comparezca.

FGR no ha localizado a Rafael Ojeda para que comparezca en caso de huachicol fiscal

En las investigaciones de la FGR por el caso del llamado huachicol fiscal, el nombre del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, ha aparecido debido a que se emitió un citatorio para que comparezca.

Sin embargo, de acuerdo con la propia FGR, no ha sido posible entregar la notificación formal debido se desconoce el domicilio particular donde habita actualmente el exalmirante.

“La FGR dijo mediante un informe que no saben dónde vive a pesar de que hay un domicilio que se proporcionó y no lo pudieron localizar” Epigmenio Mendieta. Abogado de Fernando Farías

El abogado defensor Epigmenio Mendieta cuestionó el informe presentado por las autoridades ministeriales al advertir que la Secretaría de Marina tampoco facilitó datos sobre la ubicación.

En ese sentido, la representación legal de Fernando Farías ha insistido en la necesidad de citar a Rafael Ojeda al señalar que él tuvo conocimiento oportuno sobre las denuncias presentadas en el caso.

Pese a lo expuesto por la FGR, la jueza de la causa ordenó enviar nuevos oficios a las dependencias gubernamentales para garantizar que el exsecretario se presente en las siguientes audiencias.

FGR no localiza a Rafael Ojeda para comparecer en caso de huachicol fiscal (Eduardo Díaz)

Senado revisa exhortar a la FGR por ubicación de Rafael Ojeda

Ante los alegatos que la FGR ha presentado en torno a Rafael Ojeda y el desconocimiento de su ubicación, el Senado analiza una propuesta para exhortar que sea le localice para que comparezca.

La iniciativa busca requerir formalmente que la FGR detalle las acciones realizadas para localizar al exsecretario, confirmando si ya rindió alguna declaración sobre el entramado de huachicol fiscal.

Los legisladores plantean conocer con precisión el estatus procesal del exalmirante, exigiendo un informe transparente sobre los citatorios emitidos dentro de las investigaciones por corrupción en las aduanas.

El objetivo es aclarar si se han cometido omisiones ministeriales, pues se solicitará que la fiscalía transparente si ha buscado ubicar al exfuncionario involucrado en la red de contrabando.