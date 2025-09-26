En conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, de 38 años, retomó el tema del huachicol fiscal en México.

Luisa Alcalde negó la existencia de huachicol fiscal en México, como se ha mencionado en algunos medios, y responsabilizó al contrabando extranjero del robo de combustible.

“Es contrabando extranjero, pretender ponerle el nombre huachicol fiscal y darle la idea de lo que antes existía en las fugas en los ductos, eso se acabó, prácticamente se acabó con el presidente AMLO como él lo declaró en su momento”. Luisa Alcalde

Luisa Alcalde atribuye robo de combustible al contrabando extranjero y defiende limpieza de Pemex

Luego de negar la existencia de huachicol fiscal en México y responsabilizar al contrabando extranjero por el robo de combustibles, la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, aprovechó para recordar la cadena de corrupción que existía en Pemex en gobiernos anteriores.

“Había toda una cadena de corrupción donde se ordeñan los ductos de PEMEX, se acordaran que hasta hubo momentos en los que hizo desabasto, pues precisamente porque se tenían que cerrar las válvulas, se estaba limpiando de corrupción” Luisa Alcalde

Alcalde señaló que esa corrupción se erradicó durante el gobierno de AML y destacó que la lucha por limpiar Pemex de irregularidades fue un éxito, aunque en su momento se presentó un desabasto de combustible con el objetivo de sanear la paraestatal.

“Este es otro fenómeno que se creo que se denunció, se investigó y hoy tiene responsables en la cárcel y se está llevando a cabo un procedimiento” Luisa Alcalde

Luisa Alcalde responde a señalamientos de Alejandro Moreno sobre Pemex

Asimismo, Luisa Alcalde insistió en que las acciones en Pemex formaron parte de la denuncia e investigación correspondientes.

Sus declaraciones fueron en respuesta a los señalamientos del líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, de 50 años.

La dirigente de Morena señaló: “Lo que les molesta es que si hubiesen sido ellos, al contrario se habrían hecho de la vista gorda, solapando como siempre lo han hecho”.