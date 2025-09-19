Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México defiende a la Secretaría de Marina (Semar) tras caso de huachicol fiscal y pide investigar sin prejuzgar.

Durante su conferencia mañanera del pueblo del viernes 19 de septiembre, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el tema del huachicol fiscal ante el planteamiento de retirar a marinos de las aduanas y puertos de México, tras los casos de corrupción de elementos de la Semar.

Por ello es que pidió no juzgar a una institución por el actuar de unos cuántos y solicitó investigar.

Claudia Sheinbaum defiende a la Marina tras caso de huachicol fiscal y pide investigar sin prejuzgar; recuerda su buen desempeño en aduanas

Claudia Sheinbaum descartó retirar a elementos de la Marina tras caso de huachicol fiscal en las aduanas y puertos de México, porque sostuvo que “no se puede juzgar a una institución” por “elementos que cayeron en corrupción y en ilícito”.

Asimismo, la presidenta de México destacó el papel que ha tenido la Marina en las ASIPONAS (Administraciones del Sistema Portuario Nacional) porque asegura que ahora hay un mayor desarrollo en ese sentido.

“No se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción y en ilícito. No se puede porque en muchos temas ha sido importante que la Marina tenga las ASIPONAS (Administraciones del Sistema Portuario Nacional), hay mucho mayor control hay mayor desarrollo de las propias ASIPONAS (...) Si se encuentra que hay elementos vinculados en algún caso de corrupción se procede no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución o a una institución completa. Por eso lo que dice el Almirante secretario, fueron ellos mismos los que pusieron la denuncia" Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Además la presidenta de México destacó que desde que la Marina tomó el control de las ASIPONAS, en el sexenio del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los ingresos de estas ascendieron a 250 mil millones de pesos de un año a otro, mismo escenario que se tiene en este 2025.

Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el trabajo de la Semar en las aduanas de México y aseguró que pese a que haya casos de corrupción es la misma Marina la que los denuncia.

Remarcó que no por el actuar de algún elemento civil, marino o del ejército en particular se tienen que castigar a toda una institución y aseguró que la Semar se mantiene a cargo de los puertos y aduanas de México, además de que ella revisa todos los días la recaudación fiscal de las mismas.