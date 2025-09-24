La jueza federal Nancy Selene Hidalgo Pérez, fue la designada por las autoridades para resolver el caso de huachicol fiscal.

Al respecto de este caso, Nancy Selene Hidalgo Pérez giró órdenes de aprehensión contra al menos 200 personas, entre ellas empresarios e integrantes de la Secretaría de Marina.

Según señaló en su resolución, la jueza advirtió que esta red de tráfico de combustible podría tener numerosos integrantes, además de tener acceso a armamento de alto poder, recursos económicos y contar con el apoyo y protección de autoridades de las tres órdenes de gobierno.

Ante esto, Nancy Selene Hidalgo Pérez señaló la peligrosidad que podrían representar esta gran red de tráfico de huachicol fiscal.

Cabe recordar que entre los integrantes de esta red de huachicol fiscal se encuentran los sobrinos políticos de Rafael Ojeda, ex secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el detenido Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna; este último prófugo de la justicia.