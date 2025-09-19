Portacelis Gas and Oil es una empresa señalada de huachicol fiscal y sancionada por Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México por manipular documentos para evadir millones de pesos en impuestos por importación de diésel.

Tres días antes de que terminara el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 27 de septiembre de 2024, Portacelis Gas and Oil obtuvo un permiso de la Secretaría de Energía para importar diésel desde Estados Unidos.

El 1 de agosto de este 2025, el SAT la suspendió a la empresa del padrón de importadores de hidrocarburos por defraudación fiscal y aduanera al darse cuenta de diferencias entre el peso declarado que no encajaba con las operaciones realizadas .

Es decir, practicaba huachicol fiscal durante alrededor de un año. La empresa inició a operar a pesar de que no tenía experiencia en el sector de hidrocarburos.

¿Portacelis Gas and Oil pertenece a un grupo de empresas huachicoleras?

Portacelis Gas and Oil pertenece a una lista de ocho empresas que obtuvieron permisos de importación de diésel y gasolinas en el sexenio pasado:

Portacelis Gas and Oil Exxonmobil México Valero Marketing and Supply de México Koch Supply & Trading México Tesoro México Supply & Marketing Shell México Alverg Distribución Química Ingemar

Cabe recordar que Ingemar es otras de las empresas señaladas de huachicol fiscal al reportar de manera engañosa que transportaba desperdicios de combustible y aceite quemado cuando en realidad introducía gasolina desde Estado Unidos.

Parte del esquema de operación de hiachicol era manipular bitácoras de sus transportes para evadir los controles aduaneros.

Un ejemplo de las modificaciones irregulares que hacía era no solo mentir sobre el tipo de material que transportaba sino la cantidad y es que reportaba ocho por ciento de su capacidad cuando en realidad iba al cien por ciento.

¿Portacelis Gas and Oil tiene que ver con Amílcar Olán Aparicio?

Portacelis Gas and Oil se constituyó en Villahermosa, Tabasco, el 6 de agosto de 2024, 52 días antes de obtener el permiso de la Secretaría de Energía.

Se ha detectado que las imágenes de su pagina se crearoncon Inteligencia Artificial e irregularidades en los domiciolios registrados

La empresa fue fundada por miguel Ángel Aparicio Vicente, María Guadalupe León Aparicio y Juan Carlos de la Cruz Murillo, todas estas personas son familiares y socios de Amílcar Olán Aparicio, quien ha hecho negocios con proyectos de diversos gobiernos para la venta de medicamentos e insumos hospitalarios y de balasto para el Tren Maya.