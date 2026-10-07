El huracán Rachel categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, volverá a la costa mexicana en Baja California. Sin embargo, el impacto que tendrá será mínimo.

Según el análisis informativo de SASSLA, la presencia de Rachel en Baja California únicamente impactará con viento local, descartando inundaciones y lluvias.

Rachel vuelve a Baja California, pero con baja intensidad

El sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026, el huracán Rachel volverá a Baja California, pero con un impacto mínimo para las costas del noreste.

El regreso del huracán Rachel se debe a una alta presión en el oeste de Estados Unidos, que lo trae de regreso al oeste del mar abierto, por lo que impactará en Baja California.

Sin embargo, se ha informado que el impactó reducirá significativamente debido a que habrá un sistema de baja presión en niveles altos que hará que Rachel frene su intensidad.

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 cerca de Isla Socorro (Yazmín Betancourt)

Sumado a ello, el entorno en que el huracán Rachel estará, llevará a su rápida debilitación, dejando que en su llegada a Baja California el impacto sea mínimo.

Por ello, para el fin de semana en Baja California solo se prevé viento local de 75 a 100 km/h, pero sin lluvia ni inundaciones.