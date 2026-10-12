Durante la mañanera de este lunes 12 de octubre, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar informó un saldo de una menor muerta y 10 personas desaparecidas tras las lluvias provocadas por la tormenta tropical Rachel.

“Lamentablemente hay 10 personas que se encuentran como no localizadas y una menor ha sido localizada sin vida”, informó la gobernadora Marina del Pilar durante su participación a distancia en la mañanera.

Marina del Pila precisó que de las 10 personas desaparecidas tras las lluvias de Rachel en BC, 8 son del municipio de Ensenada, mientras dos más son de San Felipe.

Por lo que se mantienen operativos de búsqueda y rescate en las zonas con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y Protección Civil.

Trabajos de emergencia por lluvias de Rachel en BC continuarán

Ante el informe de muertes y desaparecidos en BC, la gobernadora Marina del Pilar precisó que los trabajos de emergencia por lluvias de Rachel siguen en el estado.

Se tiene más de 14 mil efectivos que participan en las labores de atención a la emergencia en Baja California, además de que se instaló centros de acopio en todas sus sedes de gobierno para recibir ayuda y brindar atención prioritaria a la población afectada.

Además de que se señaló que Ensenada es el municipio con más afectaciones por el paso de la tormenta Rachel en la entidad, por lo que el Comité Estatal de Emergencias permanece en sesión continua para coordinar las acciones.