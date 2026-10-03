Rachel baja a categoría 1, pero mantiene alerta por lluvias en varios estados

El huracán Rachel mantiene una tendencia de debilitamiento y ha alcanzado categoría 1, pero sus bandas nubosas todavía afectarán a varios estados con lluvias, crecimiento del mar y alto oleaje.
De acuerdo con la información, el huracán Rachel se localiza a 114 km al noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 430 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se desplaza hacia el oeste.
Huracán Rachel pierde intensidad, baja a categoría 1 y deja lluvias en varios estados
Durante las primeras horas de este sábado 3 de octubre, el huracán Rachel se degradó a categoría 1 y continúa alejándose de las costas mexicanas, pero mantiene sus efectos en el Pacífico.
El pronóstico señala que habría lluvias con intervalo de chubascos fuertes, tormentas puntuales fuertes y tormentas eléctricas sobre los siguientes estados:
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante posibles efectos asociados con las lluvias, como inundaciones en zonas bajas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves.
Ante la permanencia de lluvias, oleaje y vientos por Rachel, las autoridades exhortan a la población de las zonas afectadas a mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil.