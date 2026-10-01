El huracán Rachel se intensificó a categoría 3 mientras continúa su desplazamiento por el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con la información, el centro del huracán Rachel se localiza a 390 km al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en el estado de Jalisco.

A través de un comunicado, Conagua advirtió que el huracán Rachel provocará fuertes lluvias que, a su vez, podrían originar deslaves, incremento de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones.

Huracán Rachel se intensifica a categoría 3 al sur de Baja California Sur (Captura de pantalla)

Olas de hasta 6 metros en Baja California Sur tras fortalecimiento del huracán Rachel a categoría 3

La Conagua informó que, a las 3:00 de la tarde, el huracán Rachel se intensificó a categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Pese a que su desplazamiento es hacia el oeste, afecta a las costas mexicanas del Pacífico.

Hasta el momento del comunicado, el huracán Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de hasta 120 millas por hora, equivalentes a 193 km/h, por lo que provocaría elevado oleaje.

El pronóstico señala que, dada la cercanía de Rachel con Baja California Sur, el huracán provocará olas de hasta 6 metros de altura en las costas de la entidad.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia el fenómeno meteorológico y piden mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil. Por seguridad, la Secretaría de Marina ha cerrado ya puertos de la región.