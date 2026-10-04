El huracán Rachel se intensificó a categoría 2 durante las primeras horas de este domingo 4 de octubre, informó la Secretaría de Marina, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste sobre la región de las Islas Revillagigedo.

De acuerdo con el aviso de ciclón tropical emitido a las 04:00 horas, Rachel se ubicó a 285 kilómetros al noroeste de Isla Socorro, Colima, y a 449 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Rachel baja a categoría 1, pero mantiene alerta por lluvias en varios estados (@SEMAR_mx)

Huracán Rachel mantiene vientos de hasta 194 km/h

El huracán Rachel presenta vientos sostenidos de 157 km/h y rachas de hasta 194 km/h, además de oleaje de entre 4.8 y 5.4 metros en las inmediaciones del sistema.

La Semar señaló que las condiciones oceánico-atmosféricas son favorables para que el huracán Rachel mantenga la categoría 2 durante las próximas 12 horas; posteriormente, el pronóstico apunta a que podría disminuir a categoría 1.

Trayectoria del huracán Rachel (Secretaría de Marina )

El huracán también genera lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado. En las Islas Revillagigedo se esperan chubascos fuertes y tormentas puntuales fuertes, con acumulados máximos de entre 150 y 200 milímetros.

Ante estas condiciones, la Semar pidió extremar precauciones a la navegación de altura, puerto y cabotaje, así como a la población costera ante posibles crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en zonas bajas.