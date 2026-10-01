El estado de Colima registra olas de hasta 6 metros de altura debido a los efectos del huracán Rachel, que se intensificó a categoría 1 durante la madrugada de este miércoles 30 de septiembre.

Ante el incremento del oleaje, autoridades de Colima implementaron medidas preventivas y restringieron actividades turísticas y recreativas en distintas playas de municipios como:

Manzanillo

Tecomán

Armería

Huracán Rachel provoca olas de hasta 6 metros en playas de Colima (Captura de pantalla)

Reportan olas de hasta 6 metros en playas de Colima por huracán Rachel

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Rachel generaría lluvias intensas en regiones de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de un incremento del oleaje.

Para las costas de Jalisco y Colima, el pronóstico contempló olas de entre 4 y 6 metros, acompañadas de vientos sostenidos de 50 a 60 kilómetros por hora y rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

A través de redes sociales, se han compartido videos del agua corriendo en las calles de Colima, luego del “tsunamicito”, forma en la que los lugareños han denominado al oleaje elevado.

De acuerdo con la información, cerca de 40 personas, entre ellos 10 menores de edad, fueron trasladados a refugios temporales tras el incremento del nivel de la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo.

Pese a que el centro de Rachel se mantiene sobre el Pacífico y su trayectoria prevista no contempla un impacto directo en tierra, sus bandas nubosas y circulación continuarán generando efectos en zonas costeras.

Asimismo, se reportó un oleaje elevado en diversos puertos de Acapulco, Guerrero, como Puerto Marqués, donde se han desalojado comercios de la playa debido a que el agua ha rebasado la franja.

Huracán Rachel provoca olas de hasta 6 metros en playas de Colima (Captura de pantalla)

El SMN también señaló que el huracán podría continuar fortaleciéndose durante las próximas horas, por lo que las condiciones meteorológicas podrían cambiar conforme avance Rachel por el Pacífico.