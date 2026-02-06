La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que autorizó el aterrizaje de emergencia de al menos dos aeronaves militares de Estados Unidos en México.

De acuerdo con la Sedena, se trata del ingreso temporal al espacio aéreo mexicano de dos aviones Hércules Cisterna, en calidad de abastecedores de combustible en vuelo , así como dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Adicional, la dependencia precisó que la autorización se otorgó conforme a los lineamientos vigentes para permitir sobrevuelos en el espacio aéreo nacional y el aterrizaje de aeronaves extranjeras.

Sedena reporta aterrizaje de emergencia de aeronaves de Estados Unidos en México (Especial)

Aterrizaje de emergencia de aeronaves de Estados Unidos en México es para misión de rescate: Sedena

Sedena manifestó que los dos helicópteros HH-60W, así como las otras dos aeronaves militares de Estados Unidos, participan en una misión humanitaria orientada a la evacuación médica urgente de un marino.

Precisaron que dicho militar integra la tripulación de un buque naval que se localiza aproximadamente a 400 millas náuticas (741 kilómetros) al oeste de Cabo San Lucas, en el estado de Baja California Sur.

Sedena subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de México con la cooperación internacional con Estados Unidos, toda vez que se trata de una misión para priorizar la vida de una persona.

Por tal motivo, y al realizarse en apego a las normativas que marca nuestro país, se refrenda el compromiso del respeto a la soberanía nacional plena.