La tarde de este jueves 25 de septiembre, se reportó que un estudiante habría atacado a otro dentro de la FES Acatlán en Naucalpan, Estado de México, sin embargo, más tarde se aclaró que se trató de una pelea.

Fue por medio de un comunicado que la facultad de la UNAM difundió a la comunidad estudiantil por medio de correo electrónico, que explicó que el incidente fue una pelea.

De la misma forma, en su comunicado la FES Acatlán resaltó que derivado de la pelea que se desarrolló al interior del plantel que se ubica en el municipio de Naucalpan, hay 3 detenidos.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, se pronunció sobre el incidente violento que ocurrió en sus instalaciones, durante la tarde de este jueves 25 de septiembre.

A través de un comunicado que se difundió a la comunidad estudiantil por medio de corre electrónico, directivos del plantel de la UNAM explicaron que se trató de una pelea entre 3 personas.

Al detallar que fue en cerca de las 15:30 horas que ocurrió la trifulca, la FES Acatlán de la UNAM resaltó que al detectar los hechos, se activó de inmediato el protocolo que corresponde.

De la misma forma, en el comunicado se resalta que las personas que fueron parte de la riña dentro de la escuela, fueron detenidas y se pusieron a disposición de las autoridades.

Tras aclarar que el incidente se trató de una pelea y no de una agresión como había trascendido de forma extraoficial, la FES Acatlán pidió evitar difundir especulaciones y mantenerse informados por las vías institucionales.

Pelea en FES Acatlán de la UNAM ocurre tras asesinato en CCH Sur

La pelea en FES Acatlán ocurrió a tan solo 3 días de que un estudiante de 19 años, atacó y asesinó con una arma blanca a uno de sus compañeros de 16 años, al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM.

La víctima, Jesús Israel, fue herido en cuello y abdomen mientras comía con su novia, quien logró escapar ilesa, mientras que un trabajador que intentó intervenir también resultó lesionado sin gravedad.

El agresor se arrojó desde un tercer piso dentro del CCH Sur tras ser acorralado y sufrió fracturas en ambas piernas, por lo que permanece hospitalizado bajo vigilancia.

Por lo ocurrido en el CCH Sur de la UNAM, la comunidad estudiantil exige seguridad, programas de salud mental y revisión de protocolos, por lo que el mismo 25 de septiembre se realizó una mesa de diálogo entre autoridades y padres de familia.