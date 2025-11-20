Fátima Bosch ha destacado gracias a su participación en Miss Universo 2025, incluso se ha convertido en una de las favoritas del certamen.

Pero Fátima Bosch no es la única que se ha robado los reflectores y es que su hermano Bernardo Bosch también rompe corazones por lo que a continuación te decimos quién es.

¿Quién es Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

Fátima Bosch ha demostrado que tiene una gran relación con toda su familia, en especial con su hermano Bernardo Bosch Fernández.

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch (@bernardobosch7 / Instagram )

Nació el 25 de diciembre de 1996 en Villahermosa, Tabasco.

Bernardo Bosch ha sobresalido en el análisis político en México, combinando sus estudios en ingeniería con las problemáticas de la sociedad.

¿Cuántos años tiene Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch tiene 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch se encuentra soltero.

Su última pareja conocida fue Luisa Pamela Pérez Pérez, Miss Flor de Oro 2023, con quien se le vio en redes sociales a finales de 2024.

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch (@bernardobosch7 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

No hay información pública sobre si Bernardo Bosch tiene hijos.

¿Qué estudió Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

Bernardo Bosch es ingeniero industrial de la Universidad Iberoamericana y también cuenta con una maestría en Gobernanza y Comunicación Política en The George Washington University.

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch (@bernardobosch7 / Instagram)

¿En qué ha trabajado Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch?

De acuerdo con algunos medios, Bernardo Bosch trabaja en las empresas familiares en Tabasco dedicadas a la ganadería.

Bernardo Bosch es columnista en SM Noticias donde publica textos sobre actualidad, política y retos sociales en México.

Gracias a su formación como analista estratégico en temas de administración pública y política, Bernardo Bosch escribe notas de opinión en diversos medios de comunicación locales y nacionales.

A través de sus redes sociales, Bernardo Bosch ha compartido que busca incursionar en la política ya que es simpatizante de Morena y muestra mensajes de apoyo a Claudia Sheinbaum.

Bernardo Bosch realiza platicas políticas y visitas a diversas comunidades de Tabasco donde lleva el mensaje de la Cuarta Transformación.

Hasta el momento no se tiene conocimiento de que ocupe algún cargo específico ni en el gobierno estatal ni en el federal.

Bernardo Bosch, hermano de Fátima Bosch (@bernardobosch7 / Instagram)

Bernardo Bosch muestra su apoyo a Fátima Bosch rumbo a la final de Miss Universo 2025

Tanto Fátima como Bernardo han compartido en redes sociales fotografías y mensajes de cariño mutuo.

Luego de que su hermana Fátima Bosch ha brillado en Miss Universo 2025, Bernardo Bosch no ha dejado de mostrarle su apoyo.

“Verte cumplir tus sueños me llena de orgullo, porque sé que el mundo está a punto de descubrir la gran mujer que eres, Fati”

De esta manera Bernardo Bosch le mostró a Fátima Bosch que la apoya en todo momento y se encuentra orgulloso del trabajo que ha realizado en Miss Universo 2025.