La audiencia del “R1”, presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, fue suspendida este lunes 3 de agosto luego de que su defensa solicitara diferir la diligencia ya que no conocía la carpeta de investigación.

De acuerdo con la información, la comparecencia de Ramón Ángel “N”, alías “R1”, estaba programada para las 17:00 horas ante un juez, sin embargo, se aplazó para este martes 4 de agosto a las 08:00 horas.

Suspenden audiencia del “R1” en caso Carlos Manzo; se reanudará el 4 de agosto

Este lunes la defensa de Ramón Ángel “N”, alías “R1”, solicitó que la audiencia de su cliente fuera diferida ya que no habían tenido el suficiente tiempo para familiarizarse con la carpeta de investigación.

“R1″ queda en prisión preventiva oficiosa (FGR)

La audiencia inicial del “R1” tenía como propósito que la imputación de los presuntos delitos cometidos. Esta se reanudará, según las fuentes, hasta el próximo martes 4 de agosto.

Ramón Ángel “N”, identificado como el “R1”, enfrenta el proceso judicial por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La suspensión de la audiencia no modifica su situación jurídica, sino que responde a la solicitud de la defensa para contar con tiempo suficiente para revisar el expediente del caso.

Mientras se realiza la audiencia, Ramón Ángel “N” permanece en prisión preventiva y se conserva la calidad de presunto responsable, en apego al principio de presunción de inocencia.