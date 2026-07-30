Ramón Ángel “N”, alias “R1”, fue detenido durante un operativo en Atotonilco, Jalisco, tras ser identificado como el presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 noviembre de 2025.

El secretario Omar García Harfuch confirmó que Ramón Ángel “N” es líder de los Rs, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que arrastra antecedentes criminales desde 2012 en varios estados del país.

Los Rs, célula del CJNG, operan en México desde 2012, confirma Omar García Harfuch

En entrevista con López-Dóriga, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que los Rs, que encabezaba Ramón Ángel “N”, operan en el país desde 2012.

Omar García Harfuch, titular de la SSCP (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM / Galo Cañas Rodríguez)

Omar García Harfuch describió a los Rs como una de las facciones más violentas dentro de la estructura criminal del CJNG y que operan, principalmente, en los estados de Michoacán y Jalisco.

Además del caso contra Carlos Manzo, los Rs están vinculados con una trayectoria de muchos años cometiendo agresiones directas contra fuerzas de seguridad, actos violentos y delitos como:

Homicidios

Secretos

Extorsiones

Cobro de piso

Tráfico de drogas

Balaceras

Harfuch confirmó que los Rs operan desde 2012 en México y, con el paso de los años, la célula criminal se consolidó mediante el uso de la violencia y la disputa por territorios; desde entonces son objeto de investigaciones.