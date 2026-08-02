Después de la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado de ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, recibió prisión preventiva oficiosa.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó de la medida cautelar en contra del “R1″ por los siguientes delitos:

Tráfico de drogas

Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército

Cabe recordar que el “R1″ es identificado como el líder de la célula criminal de los “Rs”, parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue capturado el pasado 30 de julio de 2026.

“R1″ queda en prisión preventiva oficiosa (FGR)

El “R1″ permanecerá en el Altiplano tras prisión preventiva oficiosa

De acuerdo con la FGR, tras la audiencia del “R1″, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Durante este tiempo y como medida cautelar fue que el juez de control decidió dar la prisión preventiva oficiosa al “R1″, quien permanecerá en el CEFERESO Número 1, El Altiplano, de Almoloya de Juárez en el Estado de México.

“El Chuy” detenido junto con el “R1″ también permanecerá en prisión preventiva oficiosa

Además del “R1″, fue detenido Jesús Salvador alias “El Chuy”, quien también es señalado de ser de los líderes de lo “Rs”.

“El Chuy” a la par del “R1″ recibió prisión preventiva oficiosa por los mismos delitos, especificados como:

Posesión con fines de comercio en la variante de venta de clorhidrato de metanfetamina

Posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Al igual que el “R1″, Jesús “N” también permanecerá al interior del penal del Altiplano en el Estado de México.

Ambos criminales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien los presentó ante el juez de control para obtener dicha determinación.