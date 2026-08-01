La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, pide no descartar ninguna línea de investigación en el asesinato de Carlos Manzo, como el vínculo con la detención de El Rino del CJNG.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán había mencionado en noviembre de 2025 que no se descartaba que la muerte de Carlos Manzo estuviera ligada a la detención realizada por policías de Uruapan.

Sin embargo, Grecia Quiroz también señaló otras teorías sobre el asesinato de Carlos Manzo, ya que tras señalamientos del alcalde fue que comenzaron las amenazas.

Grecia Quiroz pide no descartar vínculo entre muerte de Carlos Manzo y detención de El Rino

En entrevista con MVS Noticias, Grecia Quiroz hizo un llamado a mantener todas las líneas de investigación y la detención de René Belmonte Aguilar “El Rino” pudo ser una razón.

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Aunque Grecia Quiroz dudó -tras pregunta de Pamela Cerdeira- sobre la certeza de esta teoría, y apuntó que sólo sería una parte de la razón o posible detonante.

Previo a su asesinato, Carlos Manzo había documentado sus operativos en Uruapan, que derivaron en la detención de “El Rino”, así como decomisos contra el CJNG.

Tras ello, la fiscalía de Michoacán mencionó posible represalia y a su vez, como mensaje contra otros alcaldes de Michoacán, para desistir de cualquier intento de contraataque.

Y es que como apuntó, puede que el “R1″ pudiera haber ordenado o no el asesinato de Carlos Manzo, sin embargo, deben esperar a escuchar sus declaraciones.

Grecia Quiroz reitera señalamientos en contra de funcionaros de parte de Carlos Manzo

Sin embargo, bajo esta aclaración Grecia Quiroz también destacó que Carlos Manzo siempre fue disruptivo con el crimen organizado desde que fue diputado, hace 4 años.

Por lo que Grecia Quiroz señaló que desde ese momento hubieran comenzado las amenazas en su contra, en especial, el CJNG pudo haberlo mandado a matar antes.

Grecia Quiroz también apunta que previo a su muerte, Carlos Manzo acusó a varios funcionarios y días después, comenzaron las amenazas de muerte que terminaron el 1 de noviembre.

Pese a esto, Grecia Quiroz acusa que esta línea de investigación ha sido dejada de lado, ya que sólo fueron llamados a declarar pero sólo como testigos, por lo que seguirá insistiendo.