¿Quién es Mari Carmen Ramírez Rodríguez? Ella es la funcionaria de la FGR que ha sido vinculada al caso de Raúl Rocha, por lo que te damos detalles de ella como:

Mari Carmen Ramirez Rodriguez (Mari Carmen Ramirez Rodriguez / Facebook )

¿Quién es Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

Mari Carmen Ramírez Rodríguez es una funcionaria que estaba adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), un organismo federal que actualmente dirige las investigaciones en contra de Raúl Rocha.

Mari Carmen Ramírez Rodríguez, agente del Ministerio Público, también es conocida como “La Fiscal” o “La Licenciada”, y es acusada de entregar información privilegiada de expedientes clave en contra de Raúl Rocha a cambio de sobornos.

¿Qué edad tiene Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

No se ha revelado la edad exacta de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, vinculada al caso de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo.

¿Mari Carmen Ramírez Rodríguez tiene esposo?

Se desconoce si Mari Carmen Ramírez Rodríguez es casada.

¿Qué signo zodiacal es Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

Al no saberse su fecha de nacimiento, tampoco puede conocerse su signo zodiacal.

¿Mari Carmen Ramírez Rodríguez tiene hijos?

Mari Carmen Ramírez Rodríguez no tiene registros de tener hijos.

¿Qué estudió Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

De acuerdo a sus redes sociales, Mari Carmen Ramírez Rodríguez estudió en 2010 en la Universidad del Golfo de México, Campus San Andrés Tuxtla de Veracruz.

Sin embargo, de acuerdo a los datos públicos de Mari Carmen Ramírez Rodríguez al ser una funcionaria de la FGR, su grado máximo de estudios es un Diplomado por dicha Universidad del Estado de Veracruz.

En dicho documento se revela que Mari Carmen Ramírez Rodríguez cursó dos diplomados que concluyó: uno en Derecho, y el segundo en Sistema Penal Acusatorio.

¿En qué ha trabajado Mari Carmen Ramírez Rodríguez?

Mari Carmen Ramírez Rodríguez trabajó durante 14 años en el Ministerio Público de la FGR desde el 2011 hasta el 2025; sin embargo, antes de ser funcionaria, se reveló que no tenía experiencia previa.

Pues Mari Carmen Ramírez Rodríguez había trabajado como:

Dependiente en una miscelánea del 2004 al 2005

Cajera en una farmacia del 2005 al 2006

Asistente en un consultorio dental del 2005 al 2011

Mari Carmen Ramírez Rodríguez es la funcionaria de la FGR que es vinculada a Raúl Rocha

Mari Carmen Ramírez Rodríguez ha sido vinculada al caso de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo por aceptar sobornos del empresario mexicano.

También fue señalada por la FGR por ser una de las colaboradoras de Raúl Rocha en las actividades ilícitas de las que se le acusa, por lo que fue detenida el pasado 18 de noviembre.

La causa penal 495/2025 señala a Mari Carmen Ramírez Rodríguez involucrada en la supuesta red criminal dirigida por Raúl Rocha, y actualmente ya fue vinculada a proceso por el Juez de Control, Rodrigo Rosales Salazar del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, por lo que se encuentra recluida en Centro Federal de Reinserción Social Femenil Número 16 CPS Morelos.

“Recibiendo retribuciones económicas, aspectos que son corroborados por medio de las intervenciones telefónicas gestadas por los elementos de investigación, así como de las referencias existentes a la reunión de estas personas a las afueras de las instalaciones que ocupa la dependencia ministerial en la capital del país” FGR

Cabe recordar que Raúl Rocha fue señalado como dirigente de una organización criminal involucrada en el contrabando de huachicol, tráfico de armas y presunto lavado de dinero, por lo que el pasado 15 de noviembre se giró una orden de aprehensión en su contra.

Pero después se señaló que Raúl Rocha Cantú, empresario y dueño de Miss Universo, se convirtió en testigo protegido de la FEMDO.