Una jueza del Estado de México vinculó a proceso a 12 exfuncionarios de Alfredo del Mazo, exgobernador de la entidad, por delitos de abuso de autoridad y fraude tras vender plazas a maestros.

Para su vinculación a proceso se llevaron a cabo al menos tres audiencias de hasta 15 horas desde el sábado 27 de junio por dos causas penales en contra de los 12 exfuncionarios, quienes permanecerán detenidos en Almoloya de Juárez.

Entre los procesados está el exdirector general de Personal y exsubsecretario de Administración del Estado de México desde 2017 a 2023, Óscar Guzmán Aragón, detenido el pasado 24 de junio.

Óscar Guzmán Aragón, ex funcionario de Alfredo del Mazo detenido (Óscar Guzmán Aragón en Facebook)

Exfuncionarios de Alfredo del Mazo son procesados por venta de plazas de maestros

Una jueza vinculó a proceso a 12 exfuncionarios de Alfredo del Mazo por los delitos de abuso de autoridad y fraude al vender al menos 340 plazas de maestros entre enero y noviembre de 2025, entre ellos:

Óscar Guzmán Yunuen N, pareja del exdirector y subdirectora de Actualización de la Base de Datos

Araceli N, directora de Remuneraciones de Personal

David N, director de Sistemas de Tecnologías de la Información

Christopher, subdirector de Desarrollo Tecnológico

Diego Emmanuel, jefe del Departamento

Juan Alberto delegado administrativo

Fabiola Lidia, analista

Daniel Arturo, delegado administrativo del Subsistema de Educación Básica

Alfredo, exdelegado administrativo

Se estableció un plazo para la investigación complementaria de dos meses; además, dictaron como medida cautelar prisión preventiva en contra de los exfuncionarios, aunque se informó que uno tramitó un amparo.

Los 12 exfuncionarios del Estado de México formaban parte de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, en específico de la Dirección General de Personal.

Venta de plazas de maestros en el Estado de México: hay un exfuncionario prófugo

La venta de plazas de maestros en el Estado de México que inició en el sexenio de Alfredo del Mazo, seguiría bajo investigación, por lo que se espera sean detenidos más exfuncionarios.

Entre ellos, Rodolfo López Vives, director General de Personal tras salida de Óscar Guzmán, quien se encuentra prófugo de la justicia junto a Jaime Noé Hernández Bocanegra y Yuridia Arizmendi Calderón.

Sin embargo, también se señala al exalcalde de Tejupilco, Anthony Domínguez Vargas, quien llegó a ser el coordinador de Delegaciones Administrativas, así como al exdirector de Sistemas y Tecnologías, Eduardo Flores Archundia.