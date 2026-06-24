El exsubsecretario del gobierno de Alfredo del Mazo, Óscar Guzmán Aragón, fue detenido en Metepec, Estado de México, por su presunta participación en una red de venta de plazas dentro de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Santiago Almoloya, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

La investigación apunta a un esquema de corrupción que involucra la asignación irregular de cargos públicos.

Estado de detención de Óscar Guzmán según el Registro Nacional de Detenciones (Azucena Uresti/ X)

Detienen a Óscar Guzmán, ex funcionario de Alfredo del Mazo en Metepec

Óscar Guzmán Aragón, subsecretario de Administración del gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México, fue detenido el miércoles 24 de junio en Metepec, Estado de México.

El ex subsecretario fue detenido por elementos de la Policía Ministerial y la Policía de Investigación alrededor de la 1:38 horas, tiempo local, en el fraccionamiento Condado del Valle en Villa de Lago.

El ex funcionario, presuntamente relacionado con una red de venta de plazas en la SECTI, en donde se asignaban cargos públicos de manera irregular.

Fiscalía del Edomex investiga a funcionarios de Alfredo del Mazo

La detención de Óscar Guzmán forma parte de una investigación de la Fiscalía del Estado de México contra 10 exfuncionarios del gobierno de Alfredo del Mazo y de Delfina Gómez.

Como parte de esta presunta red de venta de plazas en la SECTI, ya se habrían girado y cumplimentado 5 órdenes de aprehensión de la administración del priista, pero también del gobierno mexiquense actual.

Asimismo, se han implementado diversos operativos para localizar a los 5 funcionarios restantes involucrados en dicha red.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Estado de México, se detectó un crecimiento irregular de la nómina en la secretaría de educación durante ambas administraciones.