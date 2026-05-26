Mariana Gutiérrez ha ganado notoriedad en medios y plataformas digitales por su participación en litigios relacionados con celebridades y figuras públicas del entretenimiento mexicano.

Su presencia pública aumentó tras involucrarse en controversias mediáticas, además de mantener actividad constante en redes sociales como X bajo la cuenta @Abogadamarianag.

¿Quién es Mariana Gutiérrez?

Mariana Gutiérrez es una litigante mexicana conocida mediáticamente como “La Abogada de las Estrellas”.

Encabeza firmas legales enfocadas en asuntos empresariales, laborales y litigios relacionados con personajes públicos.

Su nombre ha sido vinculado con figuras como:

Mariana Gutiérrez, abogada de las estrellas (Instagram/@abogadamarianagutierrez)

¿Cuántos años tiene Mariana Gutiérrez?

No existe información pública confirmada sobre la edad o fecha de nacimiento de Mariana Gutiérrez en registros abiertos o perfiles oficiales.

¿Quién es el esposo de Mariana Gutiérrez?

Mariana Gutiérrez mantiene su vida sentimental fuera del foco mediático, por lo que no hay información pública confirmada sobre pareja o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Mariana Gutiérrez?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Mariana Gutiérrez.

¿Quiénes son los hijos de Mariana Gutiérrez?

No hay registros públicos sobre hijos o familia directa de Mariana Gutiérrez.

¿Qué estudió Mariana Gutiérrez?

Aunque es reconocida como abogada litigante, Mariana Gutiérrez no ha difundido ampliamente detalles sobre su formación académica o la institución donde realizó sus estudios profesionales.

¿En qué ha trabajado Mariana Gutiérrez?

Mariana Gutiérrez ha trabajado en litigios relacionados con:

Entretenimiento

Daño moral

Violencia de género

Controversias mediáticas

En 2026 volvió a ser tendencia luego de que se viralizara un video donde presuntamente maltrataba a un perro durante una transmisión en vivo.

Posteriormente publicó un mensaje en redes sociales ofreciendo disculpas y asegurando que sus mascotas se encontraban en buen estado.