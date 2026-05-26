El video que puso a Mariana Gutiérrez en el centro de la polémica

Mariana Gutiérrez, conocida como la “abogada de las estrellas”, se colocó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en el que aparece presuntamente maltratando a un perro.
De acuerdo con la información, el video habría sido divulgado por el periodista Irving Rojano Pineda y provocó indignación entre usuarios, activistas y figuras públicas, quienes exigieron una investigación.
Mariana Gutiérrez fue captada en video zangoloteando a un perro; acusan maltrato animal
En redes sociales se difundió un video en el que se observa a Mariana Gutiérrez zangoloteando y manipulando de manera brusca a su perro durante la celebración de su cumpleaños.
Aunque la abogada negó haber cometido maltrato y sostuvo que el contenido fue sacado de contexto, el video detonó una ola de críticas y abrió un debate sobre la responsabilidad pública de figuras.
La polémica escaló cuando periodistas y creadores de contenido comenzaron a comentar el caso, por lo que Mariana Gutiérrez promovió denuncias y solicitudes legales contra algunos comunicadores.
Mariana Gutiérrez argumentó que el video publicado, así como las reacciones en torno a él, estaban afectando su reputación como litigante y se sumaban a diversos actos de difamación en su contra.
Emiliano Rojas, hijo de Mariana Gutiérrez y colaborador del diputado Ricardo Monreal, se deslindó de las acciones promovidas por su madre y se dijo en favor de la libertad de expresión.