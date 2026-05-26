Mariana Gutiérrez, conocida como la “abogada de las estrellas”, se colocó en el centro de la polémica luego de la difusión de un video en el que aparece presuntamente maltratando a un perro.

De acuerdo con la información, el video habría sido divulgado por el periodista Irving Rojano Pineda y provocó indignación entre usuarios, activistas y figuras públicas, quienes exigieron una investigación.

El video que puso a Mariana Gutiérrez en el centro de la polémica (Captura de pantalla)

Mariana Gutiérrez fue captada en video zangoloteando a un perro; acusan maltrato animal

En redes sociales se difundió un video en el que se observa a Mariana Gutiérrez zangoloteando y manipulando de manera brusca a su perro durante la celebración de su cumpleaños.

Aunque la abogada negó haber cometido maltrato y sostuvo que el contenido fue sacado de contexto, el video detonó una ola de críticas y abrió un debate sobre la responsabilidad pública de figuras.

Irving Pineda compartió este video de Mariana Gutiérrez, mamá del particular de Ricardo Monreal, maltratando a un perrito.



La consecuencia fue citarlo —citar a un periodista— a comparecer en el Reclusorio Oriente por hacer su trabajo.



Así de podrido está todo en este país,… pic.twitter.com/SdetxbMxDP — Jimena. (@JimenaVillicana) May 25, 2026

La polémica escaló cuando periodistas y creadores de contenido comenzaron a comentar el caso, por lo que Mariana Gutiérrez promovió denuncias y solicitudes legales contra algunos comunicadores.

Mariana Gutiérrez argumentó que el video publicado, así como las reacciones en torno a él, estaban afectando su reputación como litigante y se sumaban a diversos actos de difamación en su contra.

Emiliano Rojas, hijo de Mariana Gutiérrez y colaborador del diputado Ricardo Monreal, se deslindó de las acciones promovidas por su madre y se dijo en favor de la libertad de expresión.