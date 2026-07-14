Una aeronave de la empresa regional Aerus se desplomó la tarde de este lunes 13 de julio en la comunidad de Pesquería, Nuevo León, dejando a la tripulación y al único pasajero con algunas lesiones.

De manera preliminar, Aerus informó que la aeronave viajaba rumbo al Aeropuerto Internacional de Monterrey cuando sufrió el incidente; quienes iban a bordo se encuentran bien y reciben atención médica.

Tripulación y pasajero a salvo tras caída de aeronave de Aerus en Nuevo León

Aerus detalló que la aeronave con matrícula XA-RFD, que operaba el vuelo ZV165, realizó un aterrizaje precautorio tras un percance registrado durante su aproximación a la terminal aérea en Nuevo León.

Aeronave de Aerus cae en Nuevo León (Captura de pantalla)

Mediante un comunicado, la empresa Aerus reveló que en la aeronave solo viajaban un pasajero y dos personas de la tripulación, quienes fueron valorados y recibieron atención médica preventiva.

La pasajera sería la abogada Ingrid Valenzuela, quien confirmó a través de redes sociales que la aeronave salió de Piedras Negras rumbo a Monterrey. Los dos miembros de la tripulación fueron identificados como Diego Elías y Enrique Berra Mellado.

Información extraoficial detalla que el incidente fue reportado por vecinos de la zona de Pesquería, por lo que al lugar acudieron elementos de la policía municipal, protección civil y equipos de emergencia.

La empresa indicó que ya trabaja en coordinación con las autoridades para esclarecer las circunstancias del incidente y reiteró la importancia que tiene la seguridad para Aerus:

“La seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es nuestra máxima prioridad”. Aerus

Hasta el momento, la empresa no ha informado las causas que provocaron el aterrizaje precautorio del vuelo ZV165, pero recalcó que todos los ocupantes de la aeronave fueron atendidos oportunamente.