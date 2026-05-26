Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, condenó la denuncia que Mariana Gutiérrez interpuso contra Sergio Mayer y otras cuatro personas; entre ellas, periodistas.

Mariana Gutiérrez, conocida como la “abogada de las estrellas”, acusó a Sergio Mayer y periodistas de afectar su imagen tras difundir y comentar un video en el que aparece la litigante “maltratando” un perro.

El diputado Monreal habría salido a dar esta declaración ya que Mariana Gutiérrez es madre de Emiliano Rojas, uno de sus colaboradores, quien también se deslindó de las acciones de la famosa abogada.

Monreal condena denuncia contra Sergio Mayer y cuatro periodistas (Captura de pantalla)

Ricardo Monreal fija postura ante denuncia contra Sergio Mayer y cuatro periodistas

Ricardo Monreal condenó la denuncia promovida por Mariana Gutiérrez contra Sergio Mayer, así como contra cuatro periodistas y comunicadores que difundieron el video en el que zangolotea un perro.

El legislador de Morena negó cualquier participación en las acciones legales y afirmó que no respalda medidas que puedan interpretarse como presión contra la libertad de expresión.

Respecto a la denuncia contra Sergio Mayer, Ricardo Monreal señaló que el diputado tiene fuero, por lo que es indebido haber implementado medidas legales en su contra.

El video que puso a Mariana Gutiérrez en el centro de la polémica (Captura de pantalla)

Por su parte, Emiliano Rojas señaló que no sabía las acciones de su madre , reiterando que las denuncias que interpuso las hizo de manera personal, sin tener relación con él o sus ideales.

Sergio Mayer agradece postura de Monreal y Emiliano Rojas ante denuncia de Mariana Gutiérrez

Sergio Mayer respondió a Monreal y dijo sostener “con toda responsabilidad” la indignación por el video de maltrato animal en el que aparece Mariana Gutiérrez y por el que se impuso una medida de restricción.

Monreal condena denuncia contra Sergio Mayer y cuatro periodistas (Captura de pantalla)

Asimismo, el diputado Sergio Mayer reconoció a Emiliano Rojas por deslindarse de su madre ante las denuncias que interpuso: “eres un joven, trabajador, comprometido y con un gran futuro político”, dijo.

Monreal condena denuncia contra Sergio Mayer y cuatro periodistas (Captura de pantalla)

Cabe mencionar que Emiliano Rojas informó que, después de hablar con su madre, ella había decidido desistir de las denuncias contra Sergio Mayer y los comunicadores e, incluso, compartió las evidencias.