Emiliano Rojas, colaborador de Ricardo Monreal, se deslindó de las denuncias de Mariana Gutiérrez contra periodistas y figuras públicas luego de que se diera a conocer un video donde maltrata a un perro.

A través de redes sociales, Emiliano Rojas publicó un documento clave que revela que Mariana Gutiérrez, conocida como la “abogada de las estrellas”, desistió de las denuncias contra:

Irving Rojano Pineda

Sergio Mayer

Octavio Arroyo, conocido como Mr.Doctor

Oswaldo Ríos

Emiliano Rojas se desmarca de Mariana Gutiérrez y revela documento clave (Captura de pantalla)

Emiliano Rojas se deslinda de Mariana Gutiérrez y revela que su madre ya desistió denuncias contra periodistas

Mariana Gutiérrez promovió denuncias y solicitudes de medidas cautelares contra algunos periodistas y figuras públicas luego de que se viralizara un video donde presuntamente maltrataba a un perro.

De acuerdo con la información, el video habría afectado la imagen de Mariana Gutiérrez, por lo que la litigante acusaba actos de difamación derivados de la cobertura mediática del caso.

Luego de darse a conocer las denuncias, Emiliano Rojas dijo que “no tenía conocimiento de las acciones que tomaría su madre por un video”, por lo que se deslindó de los hechos.

“A partir de hoy me deslindo siempre de sus acciones. Me lastima mucho su actuar con Irving y otros compañeros. Y espero dé espacio al diálogo. Condenó el actuar de mi madre con el perro y el de cualquiera”. Emiliano Rojas

Emiliano Rojas se desmarca de Mariana Gutiérrez y revela documento clave (Captura de pantalla)

Emiliano Rojas se dijo a favor de la libertad de expresión y reveló que habló con su madre sobre las medidas que tomó tras el video; tras esto, Mariana Gutiérrez habría accedido a desistir de las denuncias.

Asimismo, Emiliano Rojas tomó la decisión de adoptar algunas mascotas que estaban en su casa y cuidar personalmente de ellas. A su publicación, adjuntó las pruebas del desistimiento de Mariana Gutiérrez.

Emiliano Rojas se desmarca de Mariana Gutiérrez y revela documento clave (Emiliano Rojas)