Sinaloa volverá a salir a las calles para exigir paz, pues la presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, confirmó la realización de la segunda marcha “Sinaloa ponte de pie, no más de lo mismo”, programada para este domingo 13 de septiembre en Culiacán.

“El domingo 13 de septiembre tendremos nosotros la marcha al pie de la Lomita, se suma el obispo de aquí de Sinaloa a esta marcha ofreciendo una mis a alas 7 de la mañana abajo en las ciudades hermanas, ahí en la calle, al pie de la Lomita. A las 8 empezaremos ya nuestro recorrido por todo Obregón. Va a haber, en el transcurso de eso pues van a estar grupos de jóvenes hablando, y al final al pie de la Catedral ahí tendremos el cierre donde en conjunto determinaremos cuál va a ser ese clamor en común que le gritaremos al gobierno, a los sinaloenses y a todo México.” Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa

La movilización de Coparmex en Sinaloa, busca reunir a ciudadanos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para exigir seguridad, paz y resultados ante la violencia que atraviesa el estado desde hace dos años.

Se espera que la marcha por la paz en Culiacán, Sinaloa impulsada por Copaermex, comience a las 8:00 de la mañana en La Lomita y avanzará por la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Catedral de Culiacán.

Coparmex Sinaloa llama a recuperar las calles

Previo a la marcha organizada por Coparmex Culiacán, a las 7:00 horas, se contempla una misa en La Lomita. Los organizadores hicieron un llamado a la ciudadanía a participar y, de ser posible, acudir vestidos de blanco como símbolo de paz.

La convocatoria ocurre mientras Coparmex Sinaloa mantiene sus reclamos por las condiciones de inseguridad que afectan a comerciantes, trabajadores y ciudadanos.

“¿Las exigencias? Que nos devuelvan nuestras calles,la seguridad, la vida a los niños, a los jóvenes. Que sí a las empresas prósperas, que sí otra vez a un futuro prometedor, realmente nos quitaron los sueños, nos quitaron la esperanza, nos quitaron la tranquilidad, la paz. Pero hoy mas que nunca, no te imaginas como hemos recibido confirmaciones de la gente de que están para esta marcha, porque se sienten que van a estar ahí representados.” Martha Reyes Zazueta, presidenta de Coparmex Sinaloa

Reyes Zazueta ha señalado que antes de ampliar los horarios de los negocios en Culiacán deben garantizarse condiciones de seguridad para quienes trabajan y acuden al Centro.

Además, Coparmex Sinaloa, junto con organizaciones ciudadanas, ha cuestionado la decisión de la Fiscalía estatal de dejar de informar diariamente sobre los hechos delictivos. Las agrupaciones consideran que mantener la información estadística es indispensable para la transparencia y la confianza ciudadana.

Con la segunda marcha por la paz en Culiacán, Sinaloa convocada por Coparmex, los convocantes buscan demostrar que “somos miles, no somos unos cuantos” y convertir la exigencia de seguridad en una demanda colectiva.