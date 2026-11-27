Juan Manuel Partida dio a conocer que se comunicó con la DEA (Administración de Control de Drogas) mediante su canal de denuncia en WhatsApp, donde le contestaron en dos minutos.

El también presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa dio a conocer en sus redes sociales un primer mensaje con la agencia de Estados Unidos, ya que se dijo harto.

Adelantó a su vez que presentó diversos datos en contra del gobierno de Sinaloa, aunque Juan Manuel Partida mencionó que hay información que la DEA ya conocía.

Juan Manuel Partida, periodista de Sinaloa, revela la conversación de WhatsApp con la DEA

El jueves 26 de noviembre, el periodista Juan Manuel Partida, periodista de Sinaloa, dio a conocer que contactó a la DEA mediante su canal de WhatsApp para denunciar a los “narco políticos mexicanos”.

Juan Manuel Partida, periodista de Sinaloa, revela conversación de WhatsApp con la DEA (Juan Manuel Partida)

En el mensaje que compartió en redes, Juan Manuel Partida muestra la respuesta de la DEA a las 10:16 horas, que llegó sólo dos minutos después del primer contacto.

Aunque en su mensaje no brindó más detalles sobre lo que habló con la DEA, en entrevista con Azucena Uresti sí señaló que quiso poner “un granito de arena” para evitar los narco gobiernos.

Asimismo, aseguró que no presentó “el hilo negro”, ya que la DEA tendría mucha de la información y nombres.

Juan Manuel Partida presentó información contra el gobierno de Sinaloa

Juan Manuel Partida añadió que mucha de su información son notas hechas de testimonios de militares despedidos por la exgobernadora interina, Yeraldine Bonilla, por acusarla de complicidad.

A la denuncia ante la DEA de Juan Manuel Partida se sumarían señalamientos contra la actual gobernadora interina, Graciela Domínguez, aunque no mencionó las acusaciones.

Así como otros funcionarios que ya estarían bajo investigación, como el exgobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza.