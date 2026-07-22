Durante la conferencia de prensa mañanera este 22 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aclaró que los centros militarizados no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tras ser cuestionada sobre el caso Dafne Zapata.

“No dependen de la Secretaría de la Defensa”, dijo y por lo que Sheinbaum explicó que “son centros estatales de educación que tienen una formación con base militar, con una estricta disciplina”, más no son parte de la dependencia.

Con ello, Claudia Sheinbaum precisó que serán las autoridades estatales en Tamaulipas las que tengan que investigar los centros educativos militarizados en el estado.

Esto ante el caso de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años de edad que murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Sheinbaum pide justicia en caso Dafne Zapata

Tras aclarar que centros militarizados no dependen de la Sedena, la presidenta de la república Claudia Sheinbaum también expresó su exigencia de justicia en el caso Dafne Zapata.

“Y hacerse justicia, obviamente en este caso”, expresó Sheinbaum; esto, luego de que en las últimas declaraciones, la Fiscalía de Tamaulipas enfatizó que la investigación se centra en la muerte de Dafne Zapata y no en la Academia Marina Doenitz.

Y por lo que la Fiscalía de Tamaulipas ya abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de la muerte de Dafne Zapata y establecer si el campamento militar tuvo responsabilidad, lugar que por ahora ha sido clausurado.