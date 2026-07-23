Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo, acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para denunciar hostigamiento, consecuencia de la defensa al exgobernador de Baja California por su detención.

Aunque hasta el momento Verónica Ruffo no ha dado a conocer la denuncia, fue el partido que ha respaldado al exgobernador, Somos México, quienes dieron a conocer el hostigamiento en su contra.

Sin embargo, para diferentes medios, la hija del exgobernador ha señalado que no ha podido ver a Ernesto Ruffo desde que fue detenido, por lo que desconoce su estado de salud, ya que tampoco ha ingresado a audiencia.

Verónica Ruffo denuncia hostigamiento ante la Embajada de Estados Unidos en México

Mediante sus redes sociales, Somos México informó que Verónica Ruffo acudió a la Embajada de Estados Unidos en México para solicitar ayuda y protección, así como denunciar hostigamiento por defender a Ernesto Ruffo.

Verónica Ruffo acude a Embajada de Estados Unidos para denunciar hostigamiento (Captura de pantalla)

Somos México o Verónica Ruffo no han dado detalles sobre la denuncia, sin embargo, responsabilizaron a las autoridades por la salud física e integridad del exgobernador Ernesto Ruffo.

Por su parte y acorde con los estatutos consulares, al ser ciudadana estadunidense, la Embajada brindaría ayuda de emergencia en caso de amenazas graves o acoso, razón por la que Verónica Ruffo habría acudido.

Verónica Ruffo tampoco ha dado a conocer amenazas aunque el exalcalde de Tijuana, Héctor Osuna Jaime, mencionó que la hija de Ernesto Ruffo tendría su teléfono intervenido como estrategia de presión.

Añadió que la familia de Ernesto Ruffo también estaría bajo persecución política, ya que desde su parecer, no hay elementos que vinculen al exgobernador con los delitos imputados, hecho que reitera Verónica Ruffo.

Verónica Ruffo sigue sin ver al exgobernador a casi una semana de la detención de Ernesto Ruffo

Para la mañana de este miércoles 22 de julio continuaba la audiencia de vinculación a proceso a puerta cerrada de Ernesto Ruffo, a la cual no permitieron el ingreso de Verónica Ruffo.

Hasta el momento y a casi una semana de la detención del exgobernador, Verónica Ruffo ha reiterado para diversos medios de comunicación que no le han permitido verlo, desde las instalaciones de Baja California.

Por lo mismo ha reiterado que su prioridad es ver a Ernesto Ruffo aunque debido a la audiencia de más de 24 horas, tampoco lograría verlo este jueves 22 de julio.