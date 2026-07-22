Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia mañanera y exigió que la muerte de su hija sea investigada como feminicidio.

“Es un feminicidio. Es una vida humana, no es un animal. Murió torturada, con sus pulmones llenos de agua hasta la tráquea. Murió por asfixia por sumersión” Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la madre de la adolescente aseguró que quedó consternada tras escuchar que la presidenta señaló que el caso corresponde a las autoridades de Tamaulipas.

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, murió por asfixia por sumersión después de ingresar a la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Mamá de Dafne Zapata cuestiona a Sheinbaum por su respuesta en la mañanera

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 22 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la muerte de Dafne Zapata y respondió que esos campamentos no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por lo que corresponde al Gobierno de Tamaulipas realizar la investigación.

Las declaraciones provocaron la inconformidad de Alejandra Quintos, quien cuestionó si el Gobierno federal no intervendrá para detener a los responsables del caso de la muerte de su hija Dafne Zapata.

También preguntó si el asunto compete únicamente a Tamaulipas y si la presidenta no tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la República.

Asimismo, denunció que desde el fallecimiento de su hija no hay personas detenidas y que la investigación continúa sin avances visibles.

“Sí, me quedo consternada. Entonces, ¿no los van a capturar?, ¿a ella no le compete?, ¿nada más a Tamaulipas?, ¿ella no está para salvaguardar a toda la República Mexicana? Tiene desde el día que falleció que no hay ningún detenido. Dicen que están investigando hasta que no se cierre la carpeta” Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata

Mamá de Dafne Zapata denuncia presunta tortura contra su hija

Alejandra Quintos también describió las condiciones en las que fue hallado el cuerpo de su hija y aseguró que la menor fue víctima de tortura. No obstante, aclaró que su intención no es interferir en las investigaciones, sino exigir justicia.

Además, acusó que integrantes de la Fiscalía de Tamaulipas la reprendieron por ejercer presión para que el caso avance y se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Dafne Zapata.