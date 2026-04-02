Con efectos a partir del 1 de abril, Florencia Melany Franco Fernández presentó su renuncia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) luego de la polémica generada por un video viral grabado en Palacio Nacional.

Diversos medios revelaron posteriormente la razón de fondo por la que la exasesora de Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó su cargo.

La controversia surgió después de que en redes sociales se difundiera un video en el que se observaban las piernas de una mujer asomadas por una de las ventanas de Palacio Nacional, lo que desató una ola de comentarios y especulaciones en plataformas digitales.

Revelan la razón de fondo por la que renunció Florencia Franco a la SHCP

De acuerdo con un reporte de Radio Fórmula del periodista Israel Aldave, tras la viralización del video donde presuntamente aparecía Florencia Franco en una de las ventanas de Palacio Nacional, la funcionaria negó inicialmente que se tratara de ella.

En un primer momento, la instancia gubernamental Infodemia aseguró que el video había sido manipulado con inteligencia artificial, por lo que lo calificó como falso. No obstante, posteriormente rectificó su postura.

Según los reportes, el material fue sometido a una revisión que permitió identificar que la mujer que aparecía en la grabación sí era Florencia Franco, quien más tarde se retractó de su versión inicial.

Debido a que la funcionaria negó en un principio su participación en el video, se señaló que faltó a la verdad, situación que derivó en la solicitud de su renuncia como asesora en la Secretaría de Hacienda.

Incluso, de acuerdo con el reporte citado, la decisión se tomó bajo el argumento de que “se le pidió la renuncia por mentir y no por estarse asoleando”.

No hay prohibición en Palacio Nacional por asomarse en las ventanas

Pese a que la funcionaria dejó su cargo tras la polémica, reportes indican que no existe una prohibición expresa en el reglamento de Palacio Nacional que impida a los visitantes o funcionarios asomarse por las ventanas del recinto y mucho menos asolearse.

Sin embargo, se señala que el motivo determinante para su salida de la SHCP no fue el hecho de asomarse, sino haber negado inicialmente su presencia en el video viral que circuló en redes sociales.