Fernando José Aboitiz Saro se desempeña actualmente como el Coordinador de Actividades Extractivas dentro del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Designado el 4 de octubre de 2024 por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, Aboitiz tiene la encomienda de sanear y regularizar el sector minero nacional.

En 2026, Fernando Aboitiz informó que México recuperó concesiones mineras, que permitirán un aprovechamiento estratégico y ordenado de los recursos naturales.

¿Quién es Fernando Aboitiz?

Fernando Aboitiz es un político y empresario mexicano con una trayectoria de más de dos décadas en la administración pública.

Aunque inició su carrera en las filas del PAN, su perfil pragmático lo llevó a colaborar en gobiernos de izquierda y en partidos como Encuentro Social, destacando por su capacidad operativa en la Ciudad de México, donde fue Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo y Secretario de Obras.

Más allá de la política, Fernando Aboitiz posee un fuerte perfil empresarial en el sector de los medios de comunicación. Es cofundador del diario económico “El Economista” y fundador del Grupo Libertadores, una red editorial con presencia en diversos países de América Latina como Brasil, Colombia y Nicaragua.

¿Qué edad tiene Fernando Aboitiz?

Fernando Aboitiz nació el 13 de octubre de 1973; actualmente, en 2026, tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Aboitiz?

Fernando Aboitiz ha optado por mantener su vida personal y sentimental en el ámbito privado, por lo que no existe información pública confirmada sobre su estado civil o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Fernando Aboitiz?

Al haber nacido el 13 de octubre, el signo zodiacal de Fernando Aboitiz es Libra. Este signo de aire se asocia comúnmente con la diplomacia, la búsqueda de acuerdos y una notable capacidad de negociación.

¿Fernando Aboitiz tiene hijos?

Hasta la fecha, Fernando Aboitiz no ha compartido detalles sobre su entorno familiar o hijos en registros oficiales ni en sus plataformas digitales, priorizando su perfil institucional.

¿Qué estudió Fernando Aboitiz?

La formación profesional de Fernando Aboitiz se enfoca en la gestión de organizaciones; es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado Fernando Aboitiz?

La carrera de Fernando Aboitiz combina el éxito editorial con cargos de alta responsabilidad ejecutiva en la capital del país: