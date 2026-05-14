Autoridades federales dieron a conocer que lograron la detención de José Luis “N”, mejor conocido como “Billyboy”, objetivo prioritario ligado al Cártel Independiente de Colima.

De acuerdo con la información, la captura de “Billyboy” tuvo lugar tras un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Colima.

Capturan a “Billyboy”, objetivo prioritario ligado al Cártel Independiente de Colima (Especial)

Fue detenido “Billyboy”, presunto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Colima

Este miércoles 13 de mayo, se dio a conocer la detención de “Billyboy”, identificado por las autoridades como presunto jefe de sicarios del Cártel Independiente de Colima.

El informe señala que trabajos de inteligencia permitieron ubicar a “Billyboy” en el municipio de Colima, lo que generó una fuerte movilización entre elementos de la Semar, SSPC y la policía estatal.

“Billyboy” figuraba como una pieza clave dentro de la estrategia de seguridad denominada “Operación Goya”, cuyo objetivo es detener a objetivos prioritarios ligados a actividades criminales.

Esto toda vez que contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta participación en diversos delitos, entre ellos homicidio.

La información sugiere que “Billyboy” lideraba operativamente un grupo identificado como Los Mezcales por el barrio de “El Mezcalito”.

Este surgió originalmente como brazo armado del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta su separación como organización autónoma.

“Billyboy” fue puesto a disposición de la Fiscalía de Colima, para que un juez determine su situación legal.