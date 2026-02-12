Flor de María Harp Iturribarría es la actual directora general del Servicio Geológico Mexicano (SGM). En septiembre de 2024, fue ratificada en su cargo por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, consolidándose como la figura técnica responsable de generar la información geológica y minera estratégica para el desarrollo nacional.

El SGM es un organismo clave para la soberanía energética, especialmente en la identificación de minerales críticos necesarios para la transición tecnológica de México.

¿Quién es Flor de María Harp Iturribarría?

Flor de María Harp Iturribarría cuenta con más de tres décadas de experiencia en geología económica y metalurgia, una trayectoria que la ha llevado a ser una invitada habitual en foros internacionales sobre minería responsable y exploración geológica.

Antes de asumir la dirección general del SGM, Flor de María Harp Iturribarría se desempeñó durante 15 años como gerente de Experimentación del propio organismo.

Su rigor técnico le valió en 2023 el premio Ostotakani, otorgado por la publicación “Mundo Minero” a los perfiles más destacados del sector en México.

¿Qué edad tiene Flor de María Harp Iturribarría?

Flor de María Harp Iturribarría tiene 66 años de edad; nació el 26 de agosto de 1959 en Oaxaca.

¿Quién es el esposo de Flor de María Harp Iturribarría?

Flor de María Harp Iturribarría mantiene su vida personal en estricto ámbito privado, por lo que no se cuenta con información pública sobre su situación sentimental o estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Flor de María Harp Iturribarría?

Al haber nacido el 26 de agosto, el signo zodiacal de Flor de María Harp Iturribarría es Virgo. Este signo se asocia con personalidades meticulosas, analíticas y orientadas al detalle, rasgos que definen su labor científica.

¿Flor de María Harp Iturribarría tiene hijos?

Flor de María Harp Iturribarría no ha compartido detalles sobre su vida familiar o descendencia, enfocando su proyección pública exclusivamente en su rol como titular del SGM.

¿Qué estudió Flor de María Harp Iturribarría?

La formación académica de Flor de María Harp Iturribarría es de alto nivel técnico:

Es Ingeniera Industrial Química por el Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Maestría en Administración por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Maestría en Ciencias en Procesamiento de Minerales y Metalurgia por la prestigiosa Universidad de Tohoku, en Japón.

¿En qué ha trabajado Flor de María Harp Iturribarría?

La carrera de Flor de María Harp Iturribarría destaca por su especialización en el sector metalúrgico y su labor como catedrática de matemáticas y estadística: