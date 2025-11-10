El partido Movimiento de Regeneración Nacional, dirigido Luisa María Alcalde, confirmó a Jesús Ochoa como miembro del nuevo Consejo Consultivo de Morena.

El conocido actor Jesús Ochoa, será uno de los personajes que tendrán la función guiar el quehacer del Partido-Movimiento para mantener los principios que dieron origen a la Cuarta Transformación.

¿Quién es Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Jesús Ochoa nació el 24 de diciembre de 1959 en Hermosillo, Sonora, hijo de Manuel Ochoa Martínez y María Cruz Domínguez de Ochoa.

Jesús Ochoa (Instagram/@jesusochoamex)

Es conocido por su amplia trayectoria como actor, sin embargo a lo largo de su trayectoria también ha protagonizado diversas polémicas y peleas.

Como cuando insultó a un ciudadano y le tiro su celular, después de que lo señaló como “traidor” por estar a favor del gobierno federal pasado y actual.

Este evento ocurrió durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de México.

Miren..



El "actor" Jesús Ochoa agrede a un transeúnte y le tira el celular porque se enojó que le gritaran:



"¡ Traidor a la Patria !"



Sacó su verdadera personalidad.

pic.twitter.com/6Phn1go5SB — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) October 1, 2024

¿Cuántos años tiene Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Jesús Ochoa tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

En abril de 1998 se casó con la también actriz Eugenia Leñero Franco.

Jesús Ochoa y Eugenia Leñero Franco

¿Qué signo zodiacal es Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Jesús Ochoa es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

Jesús Ochoa tiene una hija llamada Jesusa Ochoa Leñero.

¿Qué estudió Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

En 1979 Jesús Ochoa viajó a la Ciudad de México para estudiar arte dramático en el Instituto de Arte Escénico.

¿Jesús Ochoa quiere ser magistrado del Poder Judicial? (@ChuchoOchoaMx/X)

¿En qué ha trabajado Jesús Ochoa, miembro de Consejo Consultivo de Morena?

En 1974 comenzó su carrera escénica al participar en diferentes obras teatrales en la ciudad de Hermosillo.

Tras finalizar sus estudios, Jesús Ochoa incursionó en el medio artístico en teatro, cine y televisión.

Fue parte de la obra Ciudad sin sueños y participó un año con la Compañía Mexicana de Teatro Lírico.

En 1985 regresó a Hermosillo, dónde participó en La tuba de Goyo Trejo, pero también realiza comerciales y programas de televisión.

Para 1991, Jesús Ochoa regresa a la CDMX y participa en la obra El jefe máximo, por la que es nominado como la revelación del año por la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro.

Durante los siguientes años continúa realizando un sin fin de obras teatrales, películas, novelas y participa en programas de televisión.

Jesús Ochoa cuenta con una amplia trayectoria y ha logrado participar en grandes producciones como:

El fuego de la venganza

La ley de Herodes

Sin dejar huella

Ladies’ Night

Conejo en La Luna

Hombre en llamas

No se aceptan devoluciones

Los héroes del norte

¿Qué culpa tiene el niño?

Man on Fire

Atrapen al gringo

Lynch

Los Sánchez

Por ella soy Eva

Voces inocentes

Padre Nuestro

South Of The Border

Por amar sin ley

Vencer la ausencia

Narcos: México

Jesús Ochoa también ha prestado su voz a personajes muy conocidos como Manny, el mamut de la exitosa saga animada La Era del Hielo.

En la industria musical, Jesús Ochoa aparece en los videos:

Eres de Alejandro Fernández

Just a Little Bit de 50 Cent

La ética de Los trigrillos

Rucón de Alemán

Ha recibido importantes premios como el Ariel de Plata en la categoría Mejor Coactuación Masculina por su trabajo en:

Entre Pancho Villa y una mujer desnuda en 1996 Bajo California: El límite del tiempo en 1999

Jesús Ochoa estuvo a cargo de varios cortometrajes para los Juegos Olímpicos y para el Mundial de Fútbol.

Además, Jesús Ochoa formó parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) como secretario general del sindicato.

Cargo que le generó varias críticas y desacuerdos con sus propios compañeros.

En este 2025, Jesús Ochoa fue parte del programa ¿Quién es la Máscara? con el personaje Monsqueeze.

Un gran maestro, lo hizo increíble jesús Ochoa, lo amamos mucho

¿#QuiénEsLaMáscara? pic.twitter.com/K0nEQQg7KP — ChristianNGO💀🎙️ (@ChristianVie22) November 3, 2025

Jesús Ochoa es confirmado como miembro de Consejo Consultivo de Morena

El Consejo Consultivo de Morena fungirá como un órgano externo auxiliar de la diligencia nacional.

Este consejo se encuentra conformado por personajes destacados del mundo artístico, intelectual y cultural, entre los que se encuentra Jesús Ochoa.

Morena reveló que con este consejo conformado por 76 personas se busca expresar la pluralidad de ideas que permitan orientar el quehacer cotidiano del partido.

El Consejo Consultivo de Morena esta conformado por al menos seis grupos de trabajo temáticos, con el objetivo de definir acciones, recomendaciones y estrategias del partido en su área y presentarlas al pleno para su discusión y aprobación colectiva.

Además el órgano sesionará tres veces al año: marzo, julio y noviembre.