El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum de 48 horas a Irán: o abre el Estrecho de Ormuz o “desatará el infierno” sobre el país.

A través de una publicación en su cuenta de Thruth, el mandatario de 79 años, recordó el plazo previo de 10 días que había otorgado para la apertura del Estrecho de Ormuz , por donde transita alrededor del 20% del petróleo y gas a nivel mundial.

Donald Trump lanza advertencia por apertura del Estrecho de Ormuz a Irán (@realDonaldTrump)

Irán cerró oficialmente Ormuz hace dos meses; Trump presiona para reabrirlo

El Estrecho de Ormuz fue cerrado oficialmente por Irán desde el 2 de marzo de 2026; sin embargo, el 2 de abril dos buques lograron cruzarlo hasta el puerto de Karachi en Pakistán.

Previamente, Irán habría accedido a permitir el tránsito de 20 buques paquistaníes por el Estrecho de Ormuz mediante pagos, códigos y requisitos operativos, incluso en algunos casos, a cambiar la bandera y recibir la escolta del Ejército de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

El costo inicial para los petroleros rondaría en un dólar por barril y los pagos podrían realizar en yuanes o criptomonedas, para eludir las restricciones financieras que impuso Estados Unidos.

Donald Trump apenas el 3 de abril había propuesto la apertura del Estrecho de Ormuz para el control del petróleo, incluso sugiriendo que podía hacerlo si tenía mucho más tiempo.

Siguiendo en su línea del llamado a los países de tomar el petróleo por su cuenta o bien, comprárselo a los Estados Unidos pues a ellos les sobra.