Cruz Azul vs Pachuca se enfrentaron en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX con victoria para los Tuzos en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul dejó ir los tres puntos al final del partido celebrado en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Marcador: Cruz Azul 1-2 Pachuca

¿Cómo quedó el Cruz Azul vs Pachuca de la Jornada 13 de la Liga MX?

Cruz Azul y Pachuca quedaron 1-2 en la Jornada 13 del Clausura 2026 de la Liga MX, este sábado 4 de abril de 2026.

Así fue la victoria del Pachuca sobre Cruz Azul en el Clausura 2026:

Minuto 5: Gol de Kenedy

Minuto 58: Gol de Kenedy

Robert Nunes Kenedy, jugador de Pachuca. (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿Cómo van Cruz Azul y Pachuca tras la Jornada 13 de la Liga MX?

Cruz Azul se quedó con 27 puntos tras la derrota y quedó ubicado en el segundo lugar de la tabla general, por lo que sigue peleando su pase a la Liguilla del Clausura 2026.

Pachuca terminó cuarto lugar con 25 puntos, por lo que tiene amplias posibilidades de clasificar a la Liguilla de la Liga MX, así que tendrá que sumar puntos si quiere seguir escalando posiciones en la tabla general.

Rivales de Cruz Azul y Pachuca en la Jornada 14 de la Liga MX

Cruz Azul visitará al América el sábado 11 de abril, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

Pachuca, por su parte, será local en el Estadio Hidalgo ante Santos Laguna, que llegan de jugar contra América en la Jornada 13 de la Liga MX.