Eruviel Ávila es un político del Estado de México ligado al Partido Revolucionario Institucional (PRI) aunque actualmente es parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que apoya a la Cuarta Transformación.

El actual diputado federal en la Cámara de Diputados y exgobernador del Estado de México es acusado por su esposa María Irene Dipp de violencia psicológica y de generar un ambiente tóxico familiar, por lo que ello derivó en una separación. Te contamos mas de quién es Eruviel Ávila:

¿Quién es Eruviel Ávila?

¿Qué edad tiene Eruviel Ávila?

¿Quién es la esposa de Eruviel Ávila?

¿Qué signo zodiacal es Eruviel Ávila?

¿Cuántos hijos tiene Eruviel Ávila?

¿Qué estudió Eruviel Ávila?

¿En qué ha trabajado Eruviel Ávila?

¿Quién es Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila es un político mexiquense que tuvo la mayoría de su trayectoria en el PRI y a partir de 2024 se sumó al PVEM en apoyo del movimiento de la Cuarta Transformación.

¿Quién es Eruviel Ávila? Diputado del PVEM por el Estado de México (Cuartoscuro / Artemio Guerra Baz)

¿Qué edad tiene Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila tiene 56 años de edad ya que nació el 1 de mayo de 1969.

¿Quién es la esposa de Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila está casado con María Irene Dipp Walther, su segunda esposa, ya que previamente estuvo casado con Grimy Muñoz Tovar.

¿Quién es María Irene Dipp Walther? Esposa de Eruviel Ávila (Redes sociales )

¿Qué signo zodiacal es Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila es de signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tiene Eruviel Ávila?

Eruviel Avila tendría seis hijos, cuatro en su primer matrimonio con Grimy Muñoz Tovar y dos en el segundo matrimonio con María Irene Dipp.

¿Qué estudió Eruviel Ávila?

Eruviel Ávila tiene los siguientes estudios:

Licenciado en Derecho por la Unitec

Maestría en Derecho por la UNAM

Doctorado en Derecho por la UNAM

¿En qué ha trabajado Eruviel Ávila?

De 2003 a 2006 y de 2009 a 2011, Eruviel Ávila fue presidente municipal de Ecatepec, Estado de México, luego de otros cargos municipales en el mismo municipio y en el de Nezahualcóyotl.

En 2006 fue presidente del PRI en el Edomex, previo a diversos cargos en el mismo partido.

De 1997 a 2000 y de 2006 a 2009 fue diputado local en el Congreso del Edomex por el PRI.

De 2011 a 2017 fue gobernador del Estado de México por el PRI. De 2018 a 2024 fue senador y actualmente es diputado federal del Estado de México por el PVEM partido al que se sumó en 2024.

Eruviel Ávila es denunciado por amenazas por parte de su esposa

Eruviel Ávila fue denunciado de manera pública por su esposa María Irene Dipp debido a violencia psicológica.

En un video lo hizo responsable de cualquier situación que le pase a ella y a su hijos debido al ambiente tóxico que se generó al interior de su familia.

“Desde tiempo atrás he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas…. Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad” María Irene Dipp