María Irene Dipp confirmó que mantendrá un diálogo “directo y sin riesgos” con su esposo Eruviel Ávila, a quien denunció públicamente por violencia psicológica y amenazas para quitarle a sus hijos.

“Eruviel (Ávila) y yo estamos teniendo comunicación directa y sin riesgos, buscando siempre un diálogo cordial, amable y respetuoso por el bien de nuestros hijos y de nuestra integridad como personas” María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila

En un video difundido en redes sociales, María Irene Dipp agradeció el apoyo recibido y reiteró que mantendrá una conversación cordial con el diputado Eruviel Ávila por el bienestar de sus hijos y el de ambos.

María Irene Dipp y Eruviel Ávila retoman comunicación por “el bien de sus hijos”

Momentos antes del mensaje de María Irene Dipp, el también exgobernador del Estado de México dio a conocer que el asunto sería discutido en lo privado y aseguró que su prioridad es el bienestar de sus dos hijos.

“En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló” Eruviel Ávila

La aclaración de ambas partes ocurre luego de que María Irene Dipp acusara a su esposo Eruviel Ávila de intentar quitarle a sus hijos bajo amenazas penales e intimidaciones.

Incluso, Irene Dipp había dicho que esta situación los orilló a ella y a sus hijos a distanciarse de Eruviel Ávila por temor a que el político cumpliera sus amenazas y les causara algún daño.

Eruviel Ávila no fijó postura tras acusaciones de su esposa

María Irene Dipp Walther contrajo matrimonio en 2017 con Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador del Estado de México, con quien tuvo dos hijos y quienes serían menores de edad:

Juan Pablo Ávila Dipp María Ávila Dipp

Aunque María Irene Dipp señaló que hubo amenazas por parte de Eruviel Ávila, el político no aceptó ni negó los episodios de violencia vicaria que presuntamente ejerció contra su esposa.