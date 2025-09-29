Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, visitó la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en Puebla para constatar los proyectos que se desarrollan en materia de innovación y tecnología.
Durante su recorrido, destacó el trabajo del gobernador Alejandro Armenta para consolidar este espacio, calificándolo como un ejemplo de visión y compromiso que puede replicarse en todo el país.
En no mucho tiempo, esto se va a convertir en el Silicon Valley de Latinoamérica; cuenten con los diputados federales y con la comisión que presido para impulsar sus proyectosEruviel Ávila Villegas
Recorrido de legisladores en Puebla
Eruviel Ávila agradeció al diputado Juan Antonio González Hernández por la invitación al recorrido y destacó que Puebla cuenta con una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación liderada por Celina Peña Guzmán, quien comprende la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria federal Rosaura Ruiz.
Durante la visita, los legisladores recorrieron el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), un espacio dedicado a la capacitación de profesionales con tecnología de última generación.
Posteriormente, conocieron el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional, donde se desarrollan proyectos en áreas como el sector hídrico, el automotriz y un laboratorio sensorial enfocado en la colaboración entre academia, sector productivo y gobierno.
Ciencia y tecnología como motor de desarrollo
Por su parte, Celina Peña subrayó la importancia de unir esfuerzos para fortalecer la ciencia y la innovación, con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.
La visita refleja el impulso del gobierno estatal y federal para consolidar a Puebla como un centro de innovación y desarrollo tecnológico con alcance internacional, promoviendo la colaboración entre la sociedad, universidades y sector productivo.