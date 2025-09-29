Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, visitó la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad en Puebla para constatar los proyectos que se desarrollan en materia de innovación y tecnología.

Durante su recorrido, destacó el trabajo del gobernador Alejandro Armenta para consolidar este espacio, calificándolo como un ejemplo de visión y compromiso que puede replicarse en todo el país.

En no mucho tiempo, esto se va a convertir en el Silicon Valley de Latinoamérica; cuenten con los diputados federales y con la comisión que presido para impulsar sus proyectos Eruviel Ávila Villegas

Recorrido de legisladores en Puebla

Eruviel Ávila agradeció al diputado Juan Antonio González Hernández por la invitación al recorrido y destacó que Puebla cuenta con una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación liderada por Celina Peña Guzmán, quien comprende la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria federal Rosaura Ruiz.

Durante la visita, los legisladores recorrieron el Centro de Especialización de Recursos Humanos de Alto Nivel (CERHAN), un espacio dedicado a la capacitación de profesionales con tecnología de última generación.

Eruviel Ávila Villegas visitó la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, proyecto impulsado por Alejandro Armenta. (Cortesía )

Posteriormente, conocieron el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) del Instituto Politécnico Nacional, donde se desarrollan proyectos en áreas como el sector hídrico, el automotriz y un laboratorio sensorial enfocado en la colaboración entre academia, sector productivo y gobierno.

Ciencia y tecnología como motor de desarrollo

Por su parte, Celina Peña subrayó la importancia de unir esfuerzos para fortalecer la ciencia y la innovación, con la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.

La visita refleja el impulso del gobierno estatal y federal para consolidar a Puebla como un centro de innovación y desarrollo tecnológico con alcance internacional, promoviendo la colaboración entre la sociedad, universidades y sector productivo.