Durante la sesión “Innovación empresarial para el desarrollo”, el diputado Eruviel Ávila Villegas, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, reunió a los integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para trabajar de manera conjunta en generar leyes para regular la inteligencia artificial en México, señalando que es un tema primordial en el sexenio.

Eruviel Ávila presenta iniciativa para regular la IA en México

El diputado, señaló la urgencia de tomar medidas en tema de IA para darle un enfoque ético y humano, pues recordó el caso ocurrido en Estados Unidos, donde un joven utilizó a la inteligencia para buscar alternativas de suicidio.

Asimismo, Ávila informó que su Comisión mantiene un diálogo abierto con especialistas, académicos y empresarios para trabajar en una propuesta de iniciativa de reforma constitucional, que ya fue presentada en julio, la cual pretende modificar nueve artículos de la Carta Magna para incluir la IA.

Por otra parte, reveló que también se tiene un borrador de propuesta de ley en materia de IA aplicada a la seguridad pública, con el objetivo de aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para el bien de la sociedad.

Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin, destacó la relevancia de entablar un diálogo entre el Poder Legislativo, el sector empresarial y la academia para construir leyes que eleven la competitividad del país en materia de tecnología, garantizando un enfoque responsable.

En el mismo encuentro, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó su iniciativa de Ley General de Infraestructura para el Bienestar, orientada a fortalecer el crecimiento económico del país.