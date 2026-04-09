Eruviel Ávila Villegas, diputado federal del Partido Verde, expresó su respaldo al Plan B de reforma electoral, al considerar que la propuesta representa un avance en materia democrática.

El legislador fijó su postura sobre la iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual ya fue discutida y aprobada en la Cámara de Diputados. A través de redes sociales, manifestó su apoyo al proyecto, destacando su impacto en el sistema electoral.

Plan B de Claudia Sheinbaum fue aprobado en el Congreso

La propuesta fue avalada en el pleno de San Lázaro el pasado 8 de abril, tras una sesión legislativa de más de 16 horas, en la que se aprobaron cambios en lo general y en lo particular a diversos artículos constitucionales.

El dictamen contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de ajustar el funcionamiento del sistema electoral. Entre los principales cambios destacan:

Reducción en cabildos municipales: hasta 15 regidurías y una sindicatura

Límite al gasto legislativo estatal: congresos locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal

Tope salarial a funcionarios electorales: no podrán ganar más que la titular del Ejecutivo federal ni recibir prestaciones fuera de la ley

El denominado Plan B fue presentado por el Ejecutivo federal luego de que la reforma original, conocida como Plan A, no alcanzara la mayoría calificada en marzo de 2026.

Tras su aprobación en el Congreso de la Unión, la reforma deberá ser enviada a los congresos estatales, donde será analizada y votada para completar el proceso de reforma constitucional.