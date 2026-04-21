María Irene Dipp Walther proviene de una conocida familia de Baja California, quien contrajo matrimonio en 2017 con Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador del Estado de México.

No obstante, el matrimonio enfrenta una crisis debido a las denuncias de violencia por parte del político mexiquense contra ella y en medio del conflicto quedan sus dos hijos. Por ello te contamos lo que sabemos sobre quién es María Irene Dipp Walther:

¿Quién es María Irene Dipp Walther?

¿Qué edad tiene María Irene Dipp Walther?

¿Quién es el esposo de María Irene Dipp Walther?

¿Qué signo zodiacal es María Irene Dipp Walther?

¿Cuántos hijos tiene María Irene Dipp Walther?

¿Qué estudió María Irene Dipp Walther?

¿En qué ha trabajado María Irene Dipp Walther?

¿Quién es María Irene Dipp Walther? Esposa de Eruviel Ávila (Redes sociales)

¿Quién es María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walther es esposa del político mexiquense Eruviel Ávila Villegas, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y actualmente parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Es originaria de Mexicali, Baja California, y tiene familiares reconocidos a nivel nacional como su tío Gustavo de Hoyos Walther, quien fue presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y quien tuvo aspiraciones presidenciales por la vía independiente.

Es hija de María Irene Walther, quien ha sido funcionaria pública en Baja California.

María Irene Dipp denuncia a Eruviel Ávila por violencia y amenazas contra ella y sus hijos (Redes sociales)

¿Qué edad tiene María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walther tiene 39 años de edad al haber nacido el 20 de agosto de 1986.

¿Quién es el esposo de María Irene Dipp Walther?

Eruviel Ávila Villegas es el esposo de María Irene Dipp Walther, quien ha sido gobernador y alcalde en el Estado de México por el PRI, posteriormente ha sido senador y actualmente diputado federal por el PVEM.

María Irene es segunda esposa ya que anteriormente estuvo casado con Grimy Muñoz Tovar, con quien tuvo cuatro hijos y con quien se divorció en 2007. Grimy Muñoz Tovar murió en 2017.

¿Qué signo zodiacal es María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walter es de signo zodiacal Leo, signo de fuego que se caracteriza por su valentía, afrontar crisis y con una personalidad directa.

¿Cuántos hijos tiene María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walter y Eruviel Ávila tienen dos hijos menores de edad.

¿Qué estudió María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walther es licenciada en Derecho por la Universidad CETYS.

¿En qué ha trabajado María Irene Dipp Walther?

María Irene Dipp Walther trabajó en el despacho de abogados De Hoyos y Avilés, propiedad de sus tíos.

También trabajó en la presidencia de Coparmex, cuando la encabezaba su tío Gustavo de Hoyos Walther, y en cuyas actividades conoció a Eruviel Ávila. Ambos se casaron en 2017 luego de que María Irene Dipp Walther dejara el compromiso con su novio “de toda la vida” de Mexicali.

Ha sido la primera dama del Estado de México tras casarse con Eruviel Avila y por lo tanto presidente del DIF, en el sexenio 2011-2017.

María Irene Dipp denuncia a Eruviel Ávila por violencia

María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila, lo denunció de manera pública por violencia y lo que lo hizo responsable de cualquier situación que le pase a ella y a su hijos.

“Desde tiempo atrás he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas…. Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad” María Irene Dipp Walther

La denuncia en un video en redes sociales reveló una separación hay entre Eruviel Ávila y Maria Irene Dipp, a fin de proteger a sus hijos del ambiente tóxico familiar en el que vivían.