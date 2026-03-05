La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciará el jueves 5 de marzo las entrevistas de los aspirantes a la titularidad de esta institución.
Esta comisión de la Cámara de Diputados tendrá que entrevistar a 92 aspirantes para conformar la terna final de quienes podrían dirigir la ASF en el periodo de 2026 a 2034.
De estas entrevistas surgirá una terna paritaria; serán entrevistados 74 hombres y 18 mujeres.
La comisión de vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados realizará 92 entrevistas para definir la terna de los aspirantes a la titularidad de la institución.
Las entrevistas se realizarán en 3 grupos simultáneos entre el 5 y 6 de marzo en San Lázaro, con un tiempo máximo de 25 minutos por aspirante.
Las entrevistas se realizarán en:
- Grupo 1: Salón de protocolo C: Edificio C, primer piso de la Cámara de Diputados
- Grupo 2: Sala de Juntas de la Jucopo: Edificio G, segundo piso de la cámara de Diputados
- Grupo 3: Salón de protocolo A: Edificio A, planta baja de la Cámara de Diputados.
Los 92 aspirantes que serán entrevistados en la Cámara de Diputados el 5 y 6 de marzo, a partir de las 9:00 horas son:
- Barba Villafán Elizabeth
- Carrillo Martinez Miroslava
- Blanco Pedrero Humberto
- Arrioja García Alonso
- Reynoso Gil Alejandro
- Mazón García Roberto Bonifacio
- Serrano Mendoza Juan José
- Mijangos Borja María De La Luz
- Zamudio García Saúl
- Ciriaco Arroyo Marco Antonio
- Villarreal Mancilla José Alfredo
- Téllez Torres Orozco Natalia
- Santos Navarro Ramón
- Ramírez Mandujano Miguel Manuel
- Perdomo Rodríguez Daniel
- Neri Ceja José Antonio
- Pineda Prado Silvia Alejandra
- Martinez Anzures Luis Miguel
- Betanzos Betanzo Víctor Hugo
- González Cobos Delia
- Barriga Delgado Emilio
- Cruz Reyes Amado
- Rosales García Noemí
- Olivares Sánchez Ricardo
- Ferrera Martinez Tomas
- Castellanos Polanco Esther
- Salas Castillo Francisco Santos
- Nogueda Solís José María
- Olvera Monterrubio Michelle Eugenia
- Rodríguez Vargas Ricardo
- Buchahin Abulhosn Muna Dora
- Castillo Patlan Gonzalo Virgilio
- Vargas Aguilar Félix
- Bardales Ramírez Álvaro Martin
- Colmenares Paramo David Rogelio
- González Hernández Alberto
- Rentería Rivera Carlos Alberto
- Hernández Palacios Cardel Aureliano
- Gurza Curiel Eduardo
- Salgado Domínguez Francisco
- Sandoval Rodríguez Salvador
- Castillo Vallejo Marino
- López Herrera Oscar
- Vega Galindo Felipe
- Lozano Dubernard Gerardo
- Cabral Navarro Luis Rodolfo
- Navarro Adame Ernesto
- Rosales Luna Alfredo
- Millán Vilchis Lázaro
- Lozano Lozano Andrés
- Meraz Ángeles Edwin
- Montiel Hernández José Leandro
- Morales De La Cruz Pánfilo
- Ángeles Vargas Bernardo
- Rodríguez Miranda José Luis
- Silvia Mendoza María De Los Ángeles
- Gomez Espinosa Héctor
- Lerma Santillán Jorge
- Peraza González Guadalupe Aurora Lol-Be
- Del Cueto Charles Oscar
- Vásquez Flores Rosa Elia
- Flores Reyna Francisco Javier
- Peregrino Cueto Lidha Arianet
- Nava Díaz José Luis
- Galván González Jorge Guadalupe
- San Pedro Mirón Aldo
- Peralta Flores Víctor
- Romero Espinosa Aarón
- Caso Raphael Agustín
- Muñoz Gomez Jose
- Islas Álvarez Oscar Eudocio
- Villegas Hernández Juan Carlos
- Huitron Sánchez Enrique
- Vega Reynoso Sergio Armando
- Meléndez Díaz Mayda
- Vázquez Briceño Leonel Antonio
- Navarro Alarcón Valentín
- Andrade Zavala Marco Antonio
- Saavedra Urbina Rafael
- del Ángel Mateos Irene
- Cepeda Morales Rafael
- Torres Coello Herbert
- Michel Padilla Roberto
- Guizar Valladares Gonzalo
- Hernández Hernández María Gabriela
- Acosta Zamudio Artemio
- Miguel Santillán Reyna
- Melquiades García David
- Flores Espinoza Luis Alejandro
- Hernández Corona Luis Raúl
- Romero Soto Mario Isaías
- Ramírez Zamora Juan Rafael