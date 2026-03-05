La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) iniciará el jueves 5 de marzo las entrevistas de los aspirantes a la titularidad de esta institución.

Esta comisión de la Cámara de Diputados tendrá que entrevistar a 92 aspirantes para conformar la terna final de quienes podrían dirigir la ASF en el periodo de 2026 a 2034.

De estas entrevistas surgirá una terna paritaria; serán entrevistados 74 hombres y 18 mujeres.

Las entrevistas se realizarán en 3 grupos simultáneos entre el 5 y 6 de marzo en San Lázaro, con un tiempo máximo de 25 minutos por aspirante.

Las entrevistas se realizarán en:

  • Grupo 1: Salón de protocolo C: Edificio C, primer piso de la Cámara de Diputados
  • Grupo 2: Sala de Juntas de la Jucopo: Edificio G, segundo piso de la cámara de Diputados
  • Grupo 3: Salón de protocolo A: Edificio A, planta baja de la Cámara de Diputados.

Los 92 aspirantes que serán entrevistados en la Cámara de Diputados el 5 y 6 de marzo, a partir de las 9:00 horas son:

  1. Barba Villafán Elizabeth
  2. Carrillo Martinez Miroslava
  3. Blanco Pedrero Humberto
  4. Arrioja García Alonso
  5. Reynoso Gil Alejandro
  6. Mazón García Roberto Bonifacio
  7. Serrano Mendoza Juan José
  8. Mijangos Borja María De La Luz
  9. Zamudio García Saúl
  10. Ciriaco Arroyo Marco Antonio
  11. Villarreal Mancilla José Alfredo
  12. Téllez Torres Orozco Natalia
  13. Santos Navarro Ramón
  14. Ramírez Mandujano Miguel Manuel
  15. Perdomo Rodríguez Daniel
  16. Neri Ceja José Antonio
  17. Pineda Prado Silvia Alejandra
  18. Martinez Anzures Luis Miguel
  19. Betanzos Betanzo Víctor Hugo
  20. González Cobos Delia
  21. Barriga Delgado Emilio
  22. Cruz Reyes Amado
  23. Rosales García Noemí
  24. Olivares Sánchez Ricardo
  25. Ferrera Martinez Tomas
  26. Castellanos Polanco Esther
  27. Salas Castillo Francisco Santos
  28. Nogueda Solís José María
  29. Olvera Monterrubio Michelle Eugenia
  30. Rodríguez Vargas Ricardo
  31. Buchahin Abulhosn Muna Dora
  32. Castillo Patlan Gonzalo Virgilio
  33. Vargas Aguilar Félix
  34. Bardales Ramírez Álvaro Martin
  35. Colmenares Paramo David Rogelio
  36. González Hernández Alberto
  37. Rentería Rivera Carlos Alberto
  38. Hernández Palacios Cardel Aureliano
  39. Gurza Curiel Eduardo
  40. Salgado Domínguez Francisco
  41. Sandoval Rodríguez Salvador
  42. Castillo Vallejo Marino
  43. López Herrera Oscar
  44. Vega Galindo Felipe
  45. Lozano Dubernard Gerardo
  46. Cabral Navarro Luis Rodolfo
  47. Navarro Adame Ernesto
  48. Rosales Luna Alfredo
  49. Millán Vilchis Lázaro
  50. Lozano Lozano Andrés
  51. Meraz Ángeles Edwin
  52. Montiel Hernández José Leandro
  53. Morales De La Cruz Pánfilo
  54. Ángeles Vargas Bernardo
  55. Rodríguez Miranda José Luis
  56. Silvia Mendoza María De Los Ángeles
  57. Gomez Espinosa Héctor
  58. Lerma Santillán Jorge
  59. Peraza González Guadalupe Aurora Lol-Be
  60. Del Cueto Charles Oscar
  61. Vásquez Flores Rosa Elia
  62. Flores Reyna Francisco Javier
  63. Peregrino Cueto Lidha Arianet
  64. Nava Díaz José Luis
  65. Galván González Jorge Guadalupe
  66. San Pedro Mirón Aldo
  67. Peralta Flores Víctor
  68. Romero Espinosa Aarón
  69. Caso Raphael Agustín
  70. Muñoz Gomez Jose
  71. Islas Álvarez Oscar Eudocio
  72. Villegas Hernández Juan Carlos
  73. Huitron Sánchez Enrique
  74. Vega Reynoso Sergio Armando
  75. Meléndez Díaz Mayda
  76. Vázquez Briceño Leonel Antonio
  77. Navarro Alarcón Valentín
  78. Andrade Zavala Marco Antonio
  79. Saavedra Urbina Rafael
  80. del Ángel Mateos Irene
  81. Cepeda Morales Rafael
  82. Torres Coello Herbert
  83. Michel Padilla Roberto
  84. Guizar Valladares Gonzalo
  85. Hernández Hernández María Gabriela
  86. Acosta Zamudio Artemio
  87. Miguel Santillán Reyna
  88. Melquiades García David
  89. Flores Espinoza Luis Alejandro
  90. Hernández Corona Luis Raúl
  91. Romero Soto Mario Isaías
  92. Ramírez Zamora Juan Rafael